Prima fila italiana al Mugello: pole di Di Giannantonio, tre Ducati davanti a tutti

È di Fabio Di Giannantonio la pole position nel Gran Premio d'Italia, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 di MotoGp.

Il pilota del team Gresini partirà davanti a tutti sul circuito del Mugello. Con lui, in prima fila, due piloti del team VR46, Marco Bezzecchi, debuttante in MotoGp, e Luca Marini. Oltre alle tre Ducati che partiranno in testa, per la casa di Borgo Panigale ci sono anche le Desmosedici di Johann Zarco (Prima Pramac) e Pecco Bagnaia con la moto ufficiale, rispettivamente in quarta e quinta posizione, mentre a chiudere la seconda fila c'è il campione in carica Fabio Quartararo, seguito dallo spagnolo Aleix Espargarò su Aprilia.

Felicità per Di Giannantonio: “Pole al Mugello con la Ducati, è pazzesco”

"Sto iniziando a capire qualcosa adesso, in pista pensavo solo a spingere. Che spettacolo! Al Mugello, con la Ducati, i tifosi...tutto pazzesco". Queste le parole a caldo di Fabio Di Giannantonio dopo la pole conquistata.

Delusione per Bastianini: “Dovevo chiudere gli occhi e aprire il gas”

''Alla fine bastava chiudere gli occhi gli ultimi giri. La pista era abbastanza a posto, peccato perché sicuramente potevo fare meglio però penso che domani potrò recuperare''. C'è rammarico nelle parole di Enea Bastianini (Ducati-Gresini) che, in piena lotta per il mondiale e visto anche la pole del suo compagno di squadra, sperava in un risultato decisamente migliore nelle qualifiche del Gp d'Italia al Mugello. Le gocce di pioggia cadute a intermittenza non lo hanno sicuramente aiutato e le due cadute nelle prove libere forse gli hanno fatto perdere un po' di fiducia: ''La caduta di stamattina non ha compromesso niente - ha proseguito il pilota romagnolo - invece quella di oggi pomeriggio (poco prima del turno di qualifica) non ci voleva proprio. Qualcuno ha cercato di infastidirmi, io ho staccato un po' troppo forte, sono andato fuori e per cercare di rientrare in pista mi si è chiusa la moto. Peccato perché per due decimi sarei stato in seconda fila. La partenza sarà sicuramente un punto cruciale e poi in gara si vedrà - ha concluso Bastianini -. Bagnaia ha un gran passo e anche Aleix Espargarò, quindi saranno loro due da tenere d'occhio''.

Questa la griglia di partenza di MotoGP del Gran Premio d'Italia in programma domani:

1a fila

1. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1'46"156 alla media di 177,8 km/h

2. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1'46"244

3. Luca Marini (Ita) Ducati 1'46"327

2a fila

4. Johann Zarco (Fra) Ducati 1'46"383

5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'46"471

6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1'46"506

3a fila

7. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1'46"507

8. Takaaki Nakagami (Jpn) Honda 1'46"561

9. Pol Espargaro (Esp) Honda 1'46"667

4a fila

10. Enea Bastianini (Ita) Ducati 1'46"679

11. Marc Marquez (Esp) Honda 1'47"468

12. Jack Miller (Aus) Ducati 1'47"621