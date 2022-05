MotoGp, Bagnaia trionfa al Mugello: "Vincere in casa, una sensazione bellissima"

Francesco “Pecco” Bagnaia ha vinto il GP d'Italia. Il piemontese della Ducati si è imposto al Mugello davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, sempre leader del Mondiale e autore di una bella rimonta dopo la partenza in sesta posizione. Sul podio su Aprilia anche Aleix Espargarò. Poi le Ducati di Johann Zarco, Marco Bezzecchi - partito in pole - e Luca Marini, sesto. Ritiro per Enea Bastianini.

A completare la top ten il sudafricano Brad Binder (Ktm) settimo davanti al giapponese Takaaki Nakagami (Honda), al portoghese Miguel Oliveira (Ktm) e allo spagnolo Marc Marquez (Honda).

Niente da fare per il poleman Fabio Di Giannantonio che chiude la sua gara in 11esima posizione. Si allontana invece dalla vetta della classifica Enea Bastianini (Ducati), autore di una caduta alla curva 4 del 14° giro. Solo decimo Marc Marquez (Honda), prossimo alla quarta operazione al braccio destro.

Pecco Bagnaia è alla sua seconda vittoria stagionale, un riscatto dopo la pesante caduta di due settimane fa a Le Mans.

"Vittoria incredibile, ringrazio tutti per il lavoro svolto. Siamo stati forti anche la settimana scorsa, ma poi abbiamo avuto un po' di sfortuna. Sono felicissimo di aver vinto a casa davanti a nostri tifosi, è una sensazione bellissima. Ho perso la voce, ho urlato troppo", ha detto Bagnaia dopo la vittoria nel Gp d'Italia al Mugello.

Nella classifica mondiale grazie al secondo posto odierno il francese sale a quota 122 punti, a +8 su Espargaro con Aprilia. Più staccato invece Bastianini, che precipita a 28 punti dal 'Diablo'. In quarta posizione risale Bagnaia, a meno 41 dall'attuale leader del mondiale.

Oltre 74 mila spettatori hanno assistito nel weekend al Gran Premio d'Italia, ottavo appuntamento della MotoGP 2022 sul circuito del Mugello. Il venerdì delle prove libere è statoseguito da 10.815 appassionati, circa il doppio (19.602) per lagiornata di sabato, mentre per assistere alle gare di oggi sonoaccorsi in 43.661.