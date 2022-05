MotoGp, doppietta Ducati al Gp di Francia. Francesco Bagnaia conquista la pole

Ducati ufficiali davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Francia della Classe MotoGp, settima prova del Mondiale.

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position, con il nuovo record della pista di Le Mans (1:30.450) e avrà al suo fianco il compagno di squadra Jack Miller, oltre che lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro.

Seconda fila per il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), per Enea Bastianini (Ducati-Gresini) e per Johann Zarco (Ducati Pramac). In terza fila partiranno gli spagnoli della Suzuki Joan Mir e Alex Rins (Suzuki). Decimo tempo in qualifica per Marc Marquez(Honda).

“Sono contento, questa moto nel time attack dall'anno scorso è veramente forte, la sfruttiamo bene - è il commento di ‘Pecco’ Bagnaia -. Nelle quarte libere abbiamo fatto una cosa che non mi entusiasmava, andavo sempre lungo, poi in qualifica siamo andati in direzione opposta e mi sono trovato benissimo. Anche il feeling era molto buono, ora sarà complicato scegliere le gomme per la gara".

"Pecco aveva un passo speciale in qualifica - ha detto il compagno di scuderia Jack Miller -, mi ha dato una mano. Sapevo che il suo ritmo era meglio del mio, sono riuscito a prenderlo come punto di riferimento e ha fatto un giro incredibile. Malgrado tutta l'usura che prende la gomma in curva 6, è incredibile vederlo da dietro e speriamo di ripeterci domani".