MotoGp, in Spagna trionfa Bagnaia: "È una giornata bellissima"

Bagnaia ha dominato la gara dall’inizio alla fine davanti al campione del mondo in carica Fabio Quartararo. Aleix Espargaro con la sua Aprilia chiude terzo dopo una lotta fino all’ultimo giro con Marc Marquez quarto e Jack Miller quinto dopo una serie di sorpassi e controsorpassi.

JORGE GUERRERO/AFP via Getty Images

“È una giornata bellissima. Abbiamo faticato tanto dall’inizio ma non abbiamo mai smesso di lavorare. Ho avuto la fortuna di correre a Portimao nonostante il dolore, ero in lotta per ritrovare le stesse sensazioni del 2021 e questo weekend tutto è andato bene, sono felicissimo”, ha detto il pilota della Ducati Pecco Bagnaia dopo il successo.

“Siamo tornati a sfruttare il nostro potenziale e anche di più, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato in questa settimana con il mio problema alla spalla, ora voglio godermi questa giornata e dare un enorme abbraccio a tutta la mia famiglia”, ha aggiunto il pilota della Ducati.