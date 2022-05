Mourinho: "Grato a tutti, penso a cosa c'è dopo"

Dopo la partenza per il Portogallo per godersi qualche settimana di vacanza, José Mourinho ha voluto affidare ai social un altro suo pensiero, a tre giorni dal successo della Conference League alla guida della Roma. Dall'emozione per il trionfo europeo ai ringraziamenti a ogni singolo giocatore e persona dello staff, questo il messaggio lanciato dal tecnico portoghese. "I ricordi restano per sempre e la storia non può essere cancellata. Per me queste sono state emozioni incredibili, indimenticabili ma ho bisogno di pensare 'cosa c'è dopo'", scrive Mourinho.

"Prima però ho bisogno di abbracciare tutti - prosegue - devo spiegare al mondo la mia gratitudine per i miei giocatori: ognuno di loro, da Rui Patricio che ha giocato 54 partite a Pietro Boer che non ha giocato nemmeno un minuto. Ma in questa squadra tutti hanno giocato ogni minuto di ogni partita, questo è quello che gli Einstein del calcio non sanno, non capiscono e mi dispiace per loro. Il calcio è quello che vedi e quello che non vedi, il calcio non è giocato da 11, ma da molti di più, ed eravamo tantissimi. Giocatori, allenatori, staff medico, analisti, cuochi, famiglie, amici, romanisti, mourinhisti e sono grato a tutti".

"Un giorno - spiega - lascerò Roma e la AS Roma, questa è la legge del calcio, ma più di qualsiasi titolo vinto mi piacerebbe vedere questa società per sempre unita da questa passione e amore", conclude il tecnico portoghese dopo le emozioni vissute durante la festa nella Capitale, il giorno seguente il successo di Tirana contro il Feyenoord.