Muore Angelo Sodano, segretario di Stato con Wojtyla e per 14 anni decano del Collegio cardinalizio

Fu lui ad annunciare l’ultimo respiro di Giovanni Paolo II, in una piazza San Pietro affollata e immobile. Era il 2 aprile 2005 e il cardinale Angelo Sodano già allora era il decano del Collegio Cardinalizio (lo è stato fino al 2019), dopo aver ricoperto per quindici anni (1991-2006) la carica di “ministro degli Esteri” di papa Wojtyla: il segretario di Stato del Vaticano, l’uomo che incarnava la geopolitica estera del Pontefice polacco.

Angelo Sodano è morto questa notte a Roma, a 94 anni. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate a causa di un recente contagio da Covid19. La malattia si è aggiunta alle altre patologie di cui il porporato, ricoverato alla clinica romana Columbus, soffriva da tempo.

Nato a Isola d'Asti il 23 novembre 1927, Sodano ha ricoperto incarichi prestigiosi e ha ricevuto nomine importanti nel corso di una carriera pluridecennale. Ordinato sacerdote a 22 anni, Sodano si è formato presso la Pontificia Università Gregoriana e in quella Lateranense. Avviandosi fin da giovane a un’intensa carriera diplomatica, è stato addetto della Nunziatura apostolica in Ecuador, poi in Uruguay. Nel 1968 ritorna a Roma, chiamato dall’allora segretario di Stato Agostino Casaroli per occuparsi dei rapporti della Santa sede con gli Stati europei.

Nel 1977 torna alle missioni estere e va in Cile. Un anno dopo viene nominato vescovo e sceglie come motto Ut unum sint, “Perché siano una cosa sola”. Nel 1988 diventa segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa. È papa Wojtyla a volerlo in quel ruolo, lo stesso Pontefice con cui poi Sodano visiterà 54 Paesi del mondo, accompagnando il “Papa globetrotter” nei suoi viaggi apostolici in giro per il mondo. Grazie alla sua azione diplomatica, vengono stipulati più di 30 accordi tra Vaticano e Stati esteri, promuovendo e accrescendo le relazioni dello Stato della Chiesa con le rappresentanze diplomatiche di altre nazioni.

Nel 1991, a coronamento di una carriera prestigiosa, arriva la berretta cardinalizia, l’apice del suo percorso diplomatico-religioso. Segretario di stato con due Papi, il 15 settembre 2006, l'anno dopo l’elezione di Benedetto XVI, Sodano aveva deciso di dimettersi per ragioni di età. Il 21 dicembre 2019 papa Francesco aveva invece accettato la rinuncia del titolo di Decano del Collegio Cardinalizio.