Un "eroe" campione del mondo russo in una competizione internazionale di guerra di carri armati è stato ucciso quando è stato inviato da Vladimir Putin in una vera battaglia in Ucraina. Bato Basanov, 25 anni, della Buriazia, faceva parte della squadra di biathlon da record che l'anno scorso si è esibita nei giochi di guerra, organizzati ogni anno in russia, davanti al ministro della Difesa Sergei Shoigu e al capo di stato maggiore dell'esercito Valery Gerasimov. Ma la guerra non è un gioco ed il suo conflitto si è concluso con la morte quando il suo carro armato è stato colpito in Ucraina.

Durante i giochi ha sparato senza mancare un solo bersaglio a velocità fino a 70 chilometri orari all'ora nel campo di addestramento di Alabino nella regione di Mosca. Eppure, come ha affermato un rapporto di Volya Media: "La morte di Bato Basanov è una cupa conferma che il biathlon dei carri armati e la vera guerra sono cose completamente diverse". I comandanti russi Shoigu e Gerasimov consideravano le regolari gare di biathlon di carri armati come eventi chiave di prestigio militare, ma l'enorme numero di vittime delle forze russe mostra che non erano pronte per una vera guerra.

Twitter Bato Basanof