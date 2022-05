Loro sono i Moonskin, gli alter ego dei Maneskin: ecco Agostino, Chiara, Francesco e James

Agostino, Chiara, Francesco e James. Sono i nomi di quattro ragazzi romani tra i 20 e i 26 anni che, da qualche settimana, stanno diventando molto noti e graditi ai giovani appassionati di musica e soprattutto del gruppo rock del momento: i pluripremiati Maneskin.

I quattro amici, anche loro musicisti, hanno avuto l’idea di presentarsi come ‘alter ego’ di Damiano, Ethan, Victoria e Thomas, di cui sono da sempre grandissimi ammiratori e di eseguire dal vivo le cover dei loro brani. Anche il nome che hanno dato alla band, ‘Moonskin’, rimanda a quello dei loro artisti feticcio.

La scelta è stata talmente azzeccata che il gruppo è stato premiato come miglior cover band dal fan club ufficiale dei Maneskin che conta oltre 200.000 iscritti non solo in Italia. A fine maggio, si esibirà nel primo concerto dal vivo.

Nel dettaglio la formazione musicale vede Agostino Cecere, 26 anni, nel ruolo del frontman Damiano, Chiara Giustiniani, 24 anni, al basso come Victoria, Francesco Nava, 21 anni, alias Thomas alla chitarra e James Ra, 20 anni, in versione Ethan. Il look segue nei dettagli quello dei colleghi famosi. Abiti, make-up, persino i tatuaggi dei Moonskin, sono gli stessi esibiti dai loro idoli .

«Amiamo i Maneskin e siamo orgogliosi di essere stati fra i primi ad ascoltarli quando suonavano a Roma, in via del Corso», spiegano. Non hanno mai parlato con loro, non hanno nemmeno ricevuto un loro like, ma se lo augurano. "Siamo certi che si divertirebbero a vedere il nostro tributo» aggiungono.

Anche se è iniziato tutto per gioco, i Moonskin, in poche settimane, sono diventati un caso sui social, tanto che, tra sostenitori e detrattori c’è anche chi si propone per entrare a far parte della band.

Loro, dalla pagina Facebook, sottolineano l’importanza del gioco e ribadiscono la loro ammirazione verso chi li ha ispirati: “Il percorso dei Maneskin, nato dalla strada e proseguito senza compromessi, è un esempio per tutti i musicisti. Siamo un gruppo di amici e fan di Roma, suoniamo la loro musica e giochiamo a interpretare i loro personaggi per rendere omaggio a Ethan, Damiano, Victoria e Thomas. Da parte di noi Moonskin massimo rispetto per loro e per tutti i fans”!