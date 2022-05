Il neo Twitter di Musk: tra i mille dubbi dei vecchi dipendenti e l'interesse per le nuove posizioni

Elon Musk diventerà Ceo temporaneo di Twitter una volta completata l’acquisizione ha riferito ieri Cnbc.

Ma anche se una maggioranza non ampissima di americani - il 59% – approvano l'acquisizione secondo i recenti dati di The Harris Poll, è noto da alcune settimane che molti degli attuali membri dello staff di Twitter temono che cambieranno drasticamente la cultura del lavoro dell'azienda e la filosofia della direzione generale.

In questo momento ancora non è chiaro se e come Elon Musk possa influire nella sulla capacità di Twitter di mantenere il personale attuale e reclutare nuovi dipendenti. Quello che è sicuro è che la società ha presentato l’acquisizione come una minaccia in un rapporto indirizzato alla SEC (l'autorità federale statunitense preposta alla vigilanza della Borsa). Delineando un futuro in cui come conseguenza dell'acquisizione ci potrebbe essere “l'incapacità di Twitter di attrarre e trattenere personale chiave e reclutare nuovi dipendenti, con un calo della produttività generale”.

C’è però da dire che da quando Musk ha mostrato una seria attenzione per Twitter, l'interesse per le posizioni di lavoro all’interno dell’azienda è salito alle stelle. Lo ha detto, in una dichiarazione a Fortune, Daniel Zhao economista e data scientist della piattaforma dedicata al lavoro Glassdoor, spiegando che ultimamente c’è stato un enorme aumento dei clic medi sulle offerte di lavoro per Twitter, quantificabile intorno al 250%.

Sebbene i clic sulle offerte di lavoro sono stati sicuramente influenzati dal can can mediatico intorno all’acquisizione di Twitter, un aumento così elevato sta comunque quindi a dimostrare che c’è interesse nelle posizioni di lavoro aperte nell’azienda.

Intanto Musk, ha twittato i suoi pensieri sul futuro dell’azienda in caso di acquisizione completata, confessando di volere un twitter molto più innovativo riguardo al software e al design dell’applicazione.