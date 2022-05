Musk: accordo per acquisto di Twitter "temporaneamente sospeso"

Elon Musk ha dichiarato che l'accordo - da 44 miliardi di dollari - per acquistare Twitter Inc è stato “temporaneamente sospeso”, in attesa di dettagli e notizie certe su spam e account falsi, tutti da approfondire.



"L'accordo Twitter è temporaneamente sospeso in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentino effettivamente meno del 5% degli utenti", ha affermato Musk in un tweet.