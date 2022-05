Musk: bandire Trump da Twitter? Sbagliato e stupido, lo riammetterò

Elon Musk ha però dato il suo sostegno alla proposta di legge dell'Unione europea volta a proteggere gli utenti dei social media da contenuti dannosi. Il commissario per il mercato interno dell'Ue, Thierry Breton, aveva dichiarato a The Associated Press martedì di aver illustrato a Musk come i regolamenti online dell'Ue mirino a sostenere la libertà di parola, assicurandosi anche che tutto ciò che è illegale "sarà vietato nello spazio digitale", cosa con cui Musk, secondo Breton, "è pienamente d'accordo".