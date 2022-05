Nadal: l'esclusione dei russi da Wimbledon è "molto ingiusta"

"Molto ingiusta". Si amplia il fronte di opposizione alla decisione di Wimbledon di escludere i giocatori russi e bielorussi dal torneo dello Slam a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

Questa volta a parlare e Rafael Nadal: "Non possono fare molto loro. Che colpa hanno per quanto sta succedendo? Mi dispiace davvero per loro. Dico comunque che quanto succede nel nostro sport è irrilevante di fronte a così tante persone che muoiono e soffrono".

Nei giorni scorsi, si sono schierato contro - tra gli altri - Novak Djokovic e Adriano Panatta. Al momento invece i tennisti russi risultano iscritti agli Internazionali di Roma che iniziano domani.