Navalny: "Mi mandano nella colonia di massima sicurezza di Melekhovo"

"La mia nuova sentenza non è ancora entrata in vigore, ma ho sentito dire che verrò trasferito nella colonia di massima sicurezza di Melekhovo", una cittadina della Russia europea centrale, "dove ai detenuti vengono strappate le unghie". Lo scrive su Twitter l'oppositore russo Alexey Navalny. "Bene, almeno avrò una scusa per usare una emoji alla moda", prosegue Navalny, che mostra su Twitter un simbolo che ritrae delle unghie colorate di rosso.

Il 22 marzo di quest'anno, il Tribunale distrettuale di Lefortovsky ha condannato Navalny a 9 anni di carcere da passare "in un penitenziario di alta sicurezza, dopo averlo ritenuto colpevole di 4 capi d'accusa relativi a frode e oltraggio alla Corte". Ed è stato anche condannato a pagare una multa di 1,2 milioni di rubli. "Navalny - scrive Interfax - si è dichiarato non colpevole e ha detto che le azioni di cui è accusato costituiscono una normale attività politica".

Nel 2021, Navalny era stato accusato di aver dato vita a "una rete estremista" e a "un'organizzazione che non rispetta i diritti dei cittadini". Ora l'oppositore di Putin sta scontando 3 anni e mezzo perché condannato dal Tribunale distrettuale di Zamoskvoretsky a Mosca nel 2014 per il caso Yves Rocher. La filiale russa della società di cosmetici aveva denunciato nel 2012 l'azienda di logistica di Aleksej e suo fratello Oleg Navalny per "abuso di fiducia", portando alla condanna dell' attivista russo a 3 anni e mezzo di carcere con la condizionale e all'obbligo di presentarsi al commissariato di polizia due volte al mese. Un dossier che è stato ripreso in mano dalle autorità russe al momento dell'arresto di Navalny.