Navalny perde l’appello. Confermata la condanna a 9 anni

Il dissidente russo Alexei Navalny perde il suo ricorso in appello.

La giustizia russa conferma infatti la sua condanna a nove anni di reclusione. Il tribunale di Mosca 7 giorni fa aveva iniziato l'esame in appello la sentenza di primo grado con cui a marzo è stato condannato a nove anni di reclusione il principale oppositore di Putin, Alexiei Navalny, in un processo ritenuto di matrice palesemente politica. La notizia era stata riportata dall'Afp, secondo cui Navalny prende parte al processo in videoconferenza dal centro detentivo numero 2 di Pokrov, dove è detenuto.

La notizia della condanna è stata data da Oleg Kozlovsky, ricercatore per la Russia di Amnesty International, su Twitter. La condanna diventa effettiva e Navalny "sarà trasferito in una colonia penale a regime rigoroso. Non solo affronterà condizioni ancora più dure lì, ma avrà anche meno visite familiari", sottolinea Kozlovsky.