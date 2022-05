Il nazionalismo ucraino dalle molte sfaccettature

Professoressa, prima di approfondire la complessa storia del nazionalismo ucraino, che affonda la sua storia nelle vicende politiche ma anche religiose dell’Ucraina, partiamo da una parola, “denazificazione”, usata da Putin per giustificare la guerra contro l’Ucraina. Le chiedo quanto è mistificatorio il termine “denazificazione”?

È un discorso che non nasce da oggi, ma almeno dal 2014: l’Ucraina, secondo questa narrazione, sarebbe in mano a “nazisti” e andrebbe per questo “denazificata”. È chiaro che si tratta di un discorso funzionale a giustificare l’aggressione del 24 febbraio. In realtà gruppi che seguono ideologie filo-naziste, come Pravyj Sektor (il Settore destro), una formazione comparsa durante la Rivoluzione della dignità (o Euromajdan), sono frange nazionaliste radicali minoritarie nel paese. Anche il battaglione Azov, divenuto reggimento Azov quando è stato incorporato nella Guardia nazionale ucraina, è ascrivibile a tale ideologia. Ma da questo ad affermare che il governo di Kiev sia nazista c’è una grande differenza.



Veniamo per un attimo all’identità ucraina, quando si è compiuta pienamente?

Credo che la guerra in corso stia contribuendo in maniera decisiva alla formazione di un senso di appartenenza condiviso. Identità è termine scivoloso. L’Ucraina è uno Stato giovane che viene da una storia complessa e plurale. Il toponimo stesso “Ucraïna” significa “terra alla frontiera” perché i territori che compongono l’attuale Ucraina erano il crocevia di Stati plurinazionali differenti: il Commonwealth polacco-lituano e poi l’impero asburgico, l’impero russo e anche quello ottomano per quanto riguarda l’affaccio sul mar Nero. In tal senso parlare di un’identità nazionale come è stata concepita dagli Stati nazionali in Europa occidentale non è possibile per una realtà plurinazionale, plurilinguistica e plurireligiosa quel è stata nella sua storia l’Ucraina. Tuttavia in questi trent’anni sono stati compiuti passi in direzione del rafforzamento dell’identità nazionale. Non sempre però le dirigenze che si sono succedute hanno tenuto conto del carattere plurale di questo paese, ma hanno cercato di fare dell’Ucraina un “normale” Stato nazionale, non governando le differenze e finendo per esasperarle.



Quali sono le radici politiche del moderno nazionalismo ucraino?

Il nazionalismo ucraino è poliforme. Innanzitutto c’è la tradizione del nazionalismo ottocentesco che ha avuto il suo cuore nella Galizia asburgica, in particolare a Leopoli, all’epoca una città abitata soprattutto da polacchi ed ebrei. È qui che è stato elaborato un progetto – penso soprattutto a Mychajlo Hruševs’kyj, considerato il padre della storiografia ucraina – che aspirava all’unione di tutti gli ucraini, quelli sotto gli Asburgo e quelli sotto gli zar, in un unico Stato. Tuttavia anche Kiev e Charkiv, parte dell’impero russo, erano nell’Ottocento importanti centri del nazionalismo ucraino. Nel periodo sovietico il nazionalismo ucraino ha avuto un ruolo importante all’interno dello stesso Partito comunista dell’Ucraina; anzi, negli anni Venti il “nazional-comunismo” degli ucraini è stato incoraggiato, in particolare da Lenin. Con gli anni Trenta Stalin ha virato verso una politica di maggiore russificazione e ha perseguitato quello che era etichettato come “nazionalismo borghese”. Tuttavia il nazional-comunismo è rimasto e, come una corrente carsica, è emerso più volte nel corso della storia sovietica non appena se ne sono create le condizioni. Non a caso la classe dirigente che ha portato l’Ucraina all’indipendenza era composta da comunisti che avevano abbracciato la causa nazionale.



Perché il nazionalismo è presente nella parte occidentale dell’Ucraina?

La parte occidentale dell’Ucraina, le regioni di Volinia e Galizia, è stata integrata all’Ucraina sovietica dopo la seconda guerra mondiale. La Galizia, in particolare, si è sempre percepita come il motore del nazionalismo ucraino perché qui, come dicevo prima, è stato attivo un ambiente intellettuale che ha elaborato l’idea nazionale a partire dalle peculiarità della lingua e della cultura ucraine. Dal punto di vista religioso la Galizia è prevalentemente greco-cattolica, a seguito dell’unione di Brest con cui nel 1596 il clero di questa regione decise di aderire al cattolicesimo senza rinunciare alla liturgia e alle tradizioni bizantine. L’appartenenza alla Chiesa greco-cattolica è un tratto qualificante dell’identità galiziana, in un paese dove la maggioranza della popolazione è ortodossa, divisa in due diverse denominazioni, ma dove storicamente è stata significativa anche la presenza dei cattolici latini, perlopiù di origine polacca, dei battisti e di una grande comunità ebraica, in gran parte distrutta durante la Shoah. La complessità religiosa è uno degli aspetti della pluralità.



Quanti sono i nazionalismi ucraini? Ovvero quali differenze tra Bandera e Doncov?

Stepan Bandera è forse la figura più controversa della storia dell’Ucraina novecentesca: considerato un rivoluzionario e un combattente dagli uni, un fascista e un nazionalista estremista dagli altri. Nel corso della seconda guerra mondiale fondò l’esercito insurrezionale ucraino, l’UPA, che da una parte collaborava con il nazismo in chiave antisovietica, dall’altra rivendicava un’Ucraina indipendente. Proprio per quest’ultima ragione nel 1941 Bandera fu arrestato dai nazisti che lo internarono nel campo di concentramento di Sachsenhausen. All’indomani della guerra, quando l’Ucraina occidentale fu incorporata all’Urss, fuggì in Germania ovest, dove nel 1959 fu raggiunto da un sicario del KGB e assassinato a Monaco di Baviera. L’UPA si ispirava all’Organizzazione dei nazionalisti ucraini, l’OUN, nata a Vienna nel 1929 tra gli ex combattenti ucraini che nella prima guerra mondiale avevano lottato contro i polacchi. Alla base dell’organizzazione stavano le teorie di Dmytro Doncov, ammiratore di Mussolini e portavoce di una vocazione messianica del nazionalismo ucraino, da lui stesso definito «integrale»: polonofobo, antisemita, russofobo.



Quali forze politiche ucraine si ispirano al nazionalismo?

Oggi nel mondo politico ucraino il ricorso alla retorica nazionalista è generale, ma è comprensibile: c’è una guerra in corso.



Zelensky come si è posto nei loro confronti?

Il successo di Zelensky alle elezioni presidenziali del 2019, in cui trionfò con oltre il 73% dei voti, si spiega anche con una certa stanchezza della società ucraina nei confronti della politica nazionalista del suo predecessore, Petro Porošenko che, soprattutto nella seconda parte della sua presidenza, aveva adottato una serie di misure divisive dell’opinione pubblica, quali il cambiamento della toponomastica per eliminare ogni traccia del passato sovietico, la cosiddetta “decomunistizzazione”, l’estromissione del russo dalla vita pubblica e la legge che equiparava i combattenti dell’UPA ai veterani della seconda guerra mondiale. Furono scelte che non mancarono di produrre una reazione soprattutto nelle regioni dell’Ucraina orientale e tensioni sociali sempre più forti. Zelensky si presentava come un’alternativa: russofono, di origine ebraica, estraneo al mondo della politica, prometteva di mettere fine alla guerra che, ricordiamolo, è iniziata nel 2014.



Che ruolo potranno giocare le Chiese per favorire la pace?

Oggi vedo una grande debolezza delle Chiese. Il mondo ortodosso ucraino è diviso in due, la Chiesa ortodossa ucraina legata al patriarcato di Mosca è in difficoltà per le prese di posizione del patriarca di Mosca Kirill nei confronti dell’aggressione russa e poi non dimentichiamo che sulla questione ucraina si è consumato uno scisma tra il patriarcato di Mosca e quello di Costantinopoli. Mi sembra che la divisione tra le chiese e lo spirito nazionalista che si insinua in esse, e non parlo soltanto di quelle ortodosse, le rendano irrilevanti. Al tempo stesso però, c’è una mobilitazione solidale di tanti cristiani che soccorrono, aiutano i profughi, costruiscono la pace a partire dalla vita quotidiana. Mi sembrano questi i segni di speranza a cui guardare per immaginare il futuro di questo paese.