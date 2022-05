'Ndrangheta: commissariata filiale italiana del colosso della logistica DB Schenker

Aveva intestato alla moglie un’impresa e così sarebbe riuscito ad infiltrarsi nei subappalti, per un valore di circa 2 milioni di euro in 5 anni, della filiale italiana del colosso tedesco della logistica e dei trasporti DB Schenker, che conta in Italia 1.400 dipendenti, 37 filiali e centinaia di milioni di euro di fatturato all’anno.

Per questo motivo il ramo italiano divisione dell’operatore ferroviario tedesco Deutsche Bahn è finito in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta.

Lo stesso provvedimento è stato applicato anche ad un’altra azienda, la Aldieri Spa che, come la Schenker, si occupa di trasporti e logistica.

Il commissariamento è stato deciso per i rapporti con la società colpita da interdittiva antimafia riconducibile a Nicola Bevilacqua, condannato definitivamente per associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista e contiguo ad una cosca operante nel vibonese. I giudici della sezione misure di prevenzione di Milano hanno disposto l’amministrazione giudiziaria della filiale italiana del colosso tedesco della logistica e della società con sede a Cavenago in Brianza.

La richiesta di commissariare le due aziende per infiltrazioni mafiose è stata proposta dai pm della Dda milanese Silvia Bonardi e Paolo Storari al termine di una complessa attività investigativa cominciata a partire dall’aprile 2020 in piena emergenza pandemica.

In particolare, sulla base degli accertamenti svolti dal Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Como e delle indagini economico finanziarie effettuate dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano, è stato rilevato che alcuni dirigenti, muniti di potere decisionale delle due società, avrebbero agevolato, in maniera quantomeno colposa o negligente, l’attività dell'imprenditore condannato per associazione mafiosa e dell’azienda a lui riconducibile.

Carabinieri e fiamme gialle oltre ad eseguire il decreto firmato dai giudici presieduti da Giuseppe Cernuto, stanno effettuando perquisizioni locali e domiciliari, nelle provincie di Milano e Como.

Schenker italiana è l’articolazione di un gruppo multinazionale, attivo nei servizi di logistica integrata a livello globale, con oltre settantamila dipendenti e più di duemila sedi sparse nel mondo.