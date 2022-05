Negli Usa bambini e adolescenti muoiono più per le armi da fuoco che per gli incidenti stradali

La strage più sanguinosa nelle scuole degli Stati Uniti degli ultimi dieci anni affonda le radici nella facilità con cui Oltreoceano è possibile acquistare una pistola. Negli Stati Uniti, infatti, l’utilizzo delle armi da fuoco ha già da quattro anni scalzato gli incidenti stradali come prima causa di morte per lesioni tra i bambini e i ragazzi. Un dato appena portato all’attenzione dalla comunità scientifica, attraverso un articolo apparso sul «New England Journal of Medicine». E che rende la tragedia di ieri meno eccezionale di quanto sarebbe risultata in qualsiasi altro Paese del mondo.

Nel 2020 oltre 10mila giovani morti per lesioni da arma da fuoco

La sovrapposizione e il successivo «sorpasso» tra le due curve si è consumato nel 2017. I dati del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Cdc) parlano chiaro. Tra il 2000 e il 2020, il numero di bambini, adolescenti e giovani adulti morti a causa di una lesione provocata da un’arma da fuoco sono passati da 6.998 a 10.186. Ovvero: da 7,3 a 10,3 calcolati sulla base di centomila abitanti. Opposto invece il trend dei decessi provocati dagli incidenti stradali: passati da 13.049 (13,62 su centomila abitanti) a 8.234 (8,31). Un risultato positivo, determinato dal miglioramento delle infrastrutture stradali, dall’introduzione dell’Abs, dei controlli di stabilità elettronici, dei sistemi di rilevamento dei punti ciechi e degli airbag laterali nelle vetture e dall’obbligo di far viaggiare i bambini a bordo dei seggiolini. Ma offuscato dalla diffusione delle armi, sulla cui sicurezza manca la vigilanza da parte di un’agenzia federale. «Servono più investimenti nella ricerca in questo ambito», è quanto messo nero su bianco da Lois Lee, pediatra intensivista del Boston’s Children Hospital e autrice dell’analisi, che ha ricordato come dal 1996 al 2018 la politica abbia scoraggiato qualsiasi investimento sulla ricerca in questo settore: sia da parte della Cdc sia del National Institute of Health, ovvero i punti di riferimento negli Stati Uniti per il finanziamento alla ricerca biomedica.

In molti Stati nessun controllo sull'acquisto delle armi

Sebbene tutti gli Stati richiedano il possesso di una patente per guidare qualsiasi veicolo, in molti di questi non è richiesto nulla per acquistare un’arma: né il possesso di una licenza né la verifica di eventuali precedenti penali. E le leggi, nella quasi totalità dei casi, escludono responsabilità per i produttori anche in caso di negligenza: nel momento in cui le armi finiscono nelle mani dei bambini. Secondo la comunità scientifica statunitense, ora occorre un cambio di rotta. «Se siamo riusciti a ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali senza eliminare i veicoli a motore, possiamo fare lo stesso anche con le armi: a patto di lavorare seriamente per ridurre la loro diffusione nella società», è il pensiero di Linda Degutis, epidemiologa della scuola di sanità pubblica dell’Università di Yale, raccolto in un articolo pubblicato sulla rivista «Scientific American». «Non possiamo accettare passivamente un numero di eventi tragici così elevato».

I consigli per limitare l'impatto delle armi da fuoco sui più piccoli

Nel suo articolo, Lee ricorda come negli ultimi anni la letalità delle armi da fuoco sia aumentata. «Perché i produttori le progettano sempre più con scopi militari». La specialista ha puntato il dito anche contro il mancato impegno per rendere queste armi «intelligenti»: in grado di essere utilizzate soltanto dalla persona in possesso di una licenza e non da bambini e adolescenti. Un’opportunità che, se presente, permetterebbe di evitare ai più piccoli di diventare loro malgrado protagonisti di suicidi e omicidi. Tra i consigli dati per ridurre l’impatto delle armi da fuoco nella società, la pediatra ha puntato l’attenzione anche sulla necessità di istituire un’agenzia mirata a registrare i dati degli incidenti provocati dalle armi da fuoco: perché i dati sono la base da cui partire per mettere a punto iniziative di prevenzione. E sulla necessità di incentivare il risarcimento dei danni in caso di incidente da parte delle aziende. «Le morti prevenibili tra i giovani non sono soltanto associate a un risparmio della spesa sanitaria, ma hanno anche un grande impatto sulle famiglie e le comunità», ha concluso Lee.

Twitter @fabioditodaro