Nel centro di Mosca lancia una bottiglia Molotov contro un mezzo per il trasporto dei detenuti

Un uomo ha lanciato una bottiglia Molotov contro un mezzo per il trasporto dei detenuti dei reparti speciali della polizia anti-sommossa russa. L’incidente è avvenuto vicino al monumento a Carlo Marx, in Piazza della Rivoluzione, a due passi dalla Piazza Rossa. In quel posto stanziano sempre 2 mezzi per il trasporto dei detenuti che vengono fermati durante le proteste o i comizi non autorizzati.

L’incendiario, il 45enne Vitaly Koltsov, è stato fermato dalla polizia. L’uomo, ben vestito, con giacca e cravatta, aveva in mano una valigetta, dalla quale ha estratto una bottiglia incendiaria e l’ha lanciato contro il mezzo. Non ci sono state vittime e l’incendio è stato domato.

Koltsov ha precedenti: nel 2017 è stato arrestato per resistenza alle forze dell’ordine e nel 2019 è stato arrestato per violazione della procedura dell'organizzazione o dello svolgimento di una manifestazione. Ora l’uomo è accusato di aver provocato l'incendio doloso di un mezzo pubblico.