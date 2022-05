Roma, lo sfogo di una mamma: "Ho un bambino autistico e nessuno vuole affittarmi una casa"

“Avrei voluto evitare di postare quanto segue, non tanto per il pudore di condividere i miei fatti privati, quanto perché speravo e credevo di farcela da sola, come sempre”.

Inizia così, lo sfogo composto e silenzioso di Rosamaria Caputi, catanese trasferitasi a Roma 11 anni fa, consegnato alla sua pagina Facebook, vincendo la sua naturale riservatezza.

Vedova e mamma di tre figli, due maggiorenni e l’ultimo, di 11 anni affetto da sindrome di spettro autistico, ha deciso di rendere pubblica la sua difficoltà nel trovare una casa in affitto nella capitale.

Lo sfogo sui social

“Stavolta il muro si è alzato- scrive Rosamaria nel suo lungo post -. Non trovo casa, non mi danno casa appena, tra i redditi che presento, si accorgono che una parte deriva dagli aiuti economici statali a mio figlio, con diagnosi di spettro autistico. E mentre la società, a una buona distanza, si nasconde dietro solidarietà e accoglienza a parole o citazioni, quando deve dimostrare coi fatti questi buoni sentimenti, si allontana, ti rifiuta. Triste dirlo, ma è così. Proprietari e condomini assaliti da paure insensate non vogliono avere a che fare con le famiglie ai loro occhi ”anormali”: una vedova accompagnata da due figli e ”mezzo”.

La battaglia quotidiana per trovare una casa in affitto

Entro il 30 giugno, con i tre figli, deve lasciare la casa in cui abita per via della scadenza di contratto e, da circa due mesi, Rosamaria si è messa alla ricerca di un nuovo appartamento. “Ho visto almeno 7-8 case -racconta- ho firmato anche delle proposte di offerta, una addirittura con tanto di cauzione per bloccare l’immobile. Dopo la firma, però, mi facevano aspettare per giorni, un comportamento anomalo. Poi ecco arrivare il rifiuto, senza una spiegazione precisa da parte dei proprietari”.

L’ultima casa Rosamaria l’ha visitata e poi fermata venerdì scorso, ma il copione è stato lo stesso. Prima l’ok alla proposta, poi, nonostante il placet sui redditi, l’improvviso rifiuto. “All’ennesimo ‘no’ ho chiesto una spiegazione. Ho pregato l’agente immobiliare di dirmi la verità e lui, in tutta onestà, mi ha detto che il proprietario non vuole affittare casa a mio figlio”.

Un colpo basso per Rosamaria, una risposta che non poteva immaginare e che non sa ancora spiegarsi. “Come fanno, senza conoscerci, senza nemmeno averci visto a giudicare una famiglia”?

Mentre fa i conti con questa diffidenza, con questa paura da parte dei proprietari di immobili, per lei la ricerca di una casa sta diventando un problema enorme. “Da un lato -ci spiega - credo ci sia il timore di una cosa sconosciuta, la paura immagino di non poter sfrattare in futuro un invalido. Ma non c’è una legge che lo preveda. Dall’altro c’è il bambino autistico visto come un mostro”!

"A nulla vale che io spieghi come viviamo, quali siano i nostri beneducati comportamenti, gli ausili da parte di assistenti, terapisti e varie. E sono disperata, inutile far finta”.

“Un attimo di sconforto profondo, ma anche di rabbia”. Così giustifica Rosamaria il suo sfogo social sulla difficile situazione che si trova a dover affrontare in questi giorni, l’ultimo di vari ostacoli con cui si è confrontata nella vita.

La forza di questa donna, ex attrice di prosa, rimasta vedova 4 anni fa con tre figli a carico, la si percepisce dal sorriso che permea la sua voce e che arriva chiaro, anche al telefono.