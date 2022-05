Niente vaccino? Niente concerto! E allora un papà infuriato brucia i biglietti costati 3500 dollari

Un papà di Phoenix, in Arizona, ha pubblicato sui social la sua protesta contro la cantante Olivia Rodrigo che chiede agli spettatori di essere vaccinati contro il COVID-19 o di avere un tampone negativo per accedere ai suoi concerti. Doug Wood aveva speso 3500 dollari per portarci la figlia e i suoi amici. Quando ha letto meglio le richieste dell'organizzazione ha deciso di filmarsi mentre bruciava i biglietti acquistati. Wood scrive: “Vogliono indottrinare le ragazze con questa propaganda”. Nel video, mentre i biglietti bruciano, dice: "arriva un momento nella vita in cui devi prendere una posizione, prendere una posizione per i tuoi valori".