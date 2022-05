Nikkei Asia: "L'Australia non coprirà la mancanza del grano ucraino, nonostante un raccolto record"

E' una corsa contro il tempo, per la crisi del grano bloccato in Ucraina dalla guerra: con i porti ucraini sul Mar Nero sigillati dalle ostilità con Mosca si cercano strade alternative per le esportazioni. Un primo carico ieri ha raggiunto la Lituania, mentre il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, si è dichiarato disposto a venire incontro all'Occidente sul grano, ma in cambio di concessioni (leggi: alleggerimento delle sanzioni contro la Russia). Così il prestigioso settimanale finanziario giapponese "Nikkei Asia", analizza la possibilità - che esclude a priori - di poter attingere alla corposa produzione del biondo cereale dall'Australia.



E la risposta che trova il cronista del magazine giapponese è che nonostante un raccolto record quest'anno, il produttore oceanico ha difficoltà logistiche per veicolare il prodotto, ormai già interamente, tra l'altro, prenotato. Solitamente l'Australia copre tra il 10 ed il 15 per cento del mercato globale - 100 milioni di tonnellate di grano - mentre Russia e Ucraina coprono un quarto del totale. Ma il punto dolente - scrive Nikkei Asia - è che la limitata capacità portuale "significa che tutto è già prenotato", come segnala Cheryl Kalisch, della Rabobank, il gruppo bancario olandese leader nell'agroalimentare. Stiamo tentando di rispondere alla domanda addizionale nei mercati internazionali - così Kalisch, citato dal Nikkei - "ma non possiamo muoverci abbastanza velocemente da rispondere a bisogni di questa portata".

Pixabay Un campo di grano