Non ce l'ha fatta l'orca nella Senna: morta prima di essere abbattuta

Non ce l'ha fatta l'orca che da giorni era rimasta intrappolata nella Senna, fra Rouen e Le Havre.

La carcassa del cetaceo è stata ritrovata stamattina da una squadra del gruppo ambientalista Sea Shepherd, secondo quanto ha confermato la prefettura del dipartimento della Senna marittima.

Le condizioni di salute dell'animale, la cui pelle era ormai gravemente ulcerata, erano molto compromesse, tanto che le autorità avevano annunciato ieri che sarebbe stato abbattuto. In un primo tempo sono stati fatti diversi tentativi di spingere l'orca verso il mare con stimoli sonori, ma purtroppo sono tutti sono falliti.

Sea Shepherd ha ritrovato l'orca morta alle 11.48 di stamane. L'organizzazione sta vigilando che il cetaceo non venga speronato da una barca, in attesa che le autorità recuperino la carcassa per effettuare l'autopsia.