Nuove sparatorie negli Usa: un morto a un festival in Oklahoma, sei giovani feriti in Tennessee

È di un morto e sette feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta durante un festival all'aperto a Taft, nell'Oklahoma orientale. La vittima è una donna di 39 anni. I feriti non sono in pericolo di vita. Lo riporta l'Oklahoma State Bureau of Investigation. L'autore della sparatoria, un uomo di 26 anni, si trova in custodia. Secondo alcuni testimoni una discussione ha preceduto l'inizio degli spari.



Sei giovani feriti a colpi di pistola durante una lite scoppiata a Chattanooga, Tennessee. Due ragazzi sono ricoverati in gravi condizioni. Una persona è stata arrestata e poi rilasciata. Non è chiara ancora la dinamica dei fatti, ma la strage di martedì alla scuola elementare di Uvalde, Texas, ha alzato il livello d'attenzione su ogni episodio che vede più persone ferite o uccise.



Secondo Gun Violence Archive, una no-profit che raccoglie statistiche sulle stragi, ci sono state 221 sparatorie di massa dall'inizio del 2022.