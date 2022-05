Nusco blindata per la presenza del presidente Mattarella ai funerali di De Mita

Accolto da un lungo applauso, il feretro di Ciriaco De Mita è entrato nella basilica di Sant'Amato, dove lo attendevano i familiari e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Piazza Sant'Amato a Nusco era affollata dai concittadini, mentre le navate sono occupate da autorità e familiari del leader democristiano morto ieri a 94 anni.

È un paese completamente blindato oggi Nusco, 4.000 abitanti sulla carta, ma in realtà molti meno nelle case del bellissimo e storico centro dell'Alta Irpinia. Per i funerali di Ciriaco De Mita (Ciriàco nella pronuncia locale), ex premier ed ex segretario Dc scomparso all'età di 94 anni, ci sono due motivi di forte tensione da parte di chi è chiamato a curare l'ordine pubblico: da una parte la presenza del presidente Mattarella (già arrivato a Nusco, accolto dal governatore Vincenzo De Luca) e dall'altra una grande mobilitazione popolare che sta portando migliaia di persone a tentare di raggiungere il luogo in cui si svolgerà la celebrazione liturgica.

I funerali si svolgono nella cattedrale di S. Amato, duomo del paese dell'Alta Irpinia che ha dato i natali a De Mita. Paese del quale l'ex leader democristiano era attualmente sindaco.

Alle esequie, come detto, prende parte il capo dello Stato Sergio Mattarella, amico di De Mita sin dai tempi della sua prima elezione alla Camera, nel 1983. Il presidente è giunto da Napoli, dopo aver partecipato alla visita di Stato del presidente dell'Algeria. È partito da Napoli in elicottero e si è recato direttamente a Nusco dove è atterrato nel campo sportivo comunale.

La Camera ardente è stata allestita a villa De Mita, in contrada Piana, la villa di famiglia alla periferia di Nusco, su decisione della moglie Anna Maria Scarinzi e dei figli Antonia, Giuseppe, Floriana e Simona.

Nel salotto, dove De Mita era solito accogliere gli amici e i conoscenti che venivano a trovarlo nel giorno del suo onomastico, il vecchio leader Dc ha ricevuto l'omaggio di tanti, tra cui Ortensio Zecchino, Giuseppe Gargani, amministratori locali e tante persone comuni. Fra gli altri hanno reso omaggio allo statista Dc la vedova e la figlia di Biagio Agnes, originario dell'avellinese come De Mita. La folla di cronisti è stata tenuta a distanza.

All'interno della bara, chiusa con un coperchio di cristallo per permettere di rendere ancora omaggio visivo alla salma, la figlia più piccola dell'ex segretario, Simona, ha riposto un mazzo di carte da gioco. Sicuramente in ricordo della passione del padre per il tressette.

Il rito funebre è officiato dal vescovo della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Nusco-Bisaccia, Pasquale Cascio. All'esterno della chiesa, molto piccola, è stato collocato un maxischermo per permettere a tutti di assistere alla funzione. È previsto, infatti, un grande afflusso di gente che si muove dall'intera provincia di Avellino, ma con presenze importanti anche dall'intero territorio regionale della Campania e anche da fuori regione.

Nel piccolo centro dell'alta Irpinia è stato predisposto un imponente servizio d'ordine. Alcune strade sono state chiuse al traffico e sicuramente in tanti non riusciranno a raggiungere il centro del paese.

La maggior parte dei presenti però non può accedere alla piccola cattedrale di Nusco: la strada d'accesso è stata transennata, e il rito può essere seguito attraverso un

maxischermo montato in una piazza a circa duecento metri dalla chiesa. Una misura che ha suscitato malumore tra coloro che sono arrivati a Nusco contando di poter essere fisicamente presenti alle esequie.

Intanto sono già arrivati il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella (a lungo portavoce del segretario dc negli anni Ottanta) e numerosi esponenti della politica, dagli ex ministri Angelino Alfano e Nicola Mancino a Giuseppe Gargani, storico ex dc: "Mi mancheranno i suoi rimproveri", ha detto ai cronisti.

A rappresentare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica saranno Ettore Rosato e Sergio Puglia.

A Nusco è stato proclamato oggi e domani lutto cittadino. Domani, festa in onore del patrono Sant'Amato, si svolgeranno solo cerimonie religiose. Annullati tutti gli altri eventi.