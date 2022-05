Obesità: in Europa ormai è un'epidemia. In sovrappeso quasi 6 adulti su 10

L’emergenza è talmente significativa e diffusa da portare gli esperti a parlare di «epidemia». Un termine nato per descrivere l’andamento di una malattia infettiva, ma in questo caso applicato all’obesità. Una condizione non trasmissibile, ormai però talmente diffusa da poter essere descritta prendendo in prestito una terminologia non propria delle malattie croniche. La fotografia scattata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è impietosa. Nei Paesi europei, quasi 6 adulti su 10 sono in sovrappeso o obesi. Una condizione analoga riguarda un terzo dei bambini. Dati che permettono di affermare che in nessuna altra area del Pianeta coperta dall’Agenzia delle Nazioni Unite esiste una situazione così grave. Se non in alcuni Paesi dell’America Latina.

Tante le malattie correlate ai chili di troppo

Le potenziali conseguenze dell’eccesso di peso sono ancora molto sottovalutate. Il sovrappeso e l’obesità rappresentano infatti una delle principali cause di morte nella Regione Europea. Le stime parlano di 1,2 milioni di decessi annui provocati da queste due condizioni. L'obesità aumenta il rischio di sviluppare molte malattie non trasmissibili: come quelle cardiovascolari e respiratorie croniche, il diabete di tipo 2 e almeno 13 diversi tipi di cancro (seno, utero, colon-retto, esofago, cistifellea, rene, fegato, ovaio, pancreas, stomaco, tiroide, mieloma multiplo e meningioma). Per un totale di almeno 200mila diagnosi oncologiche all’anno: un dato che gli esperti considerano destinato a crescere. Senza trascurare la disabilità che possono determinare, arrivando a condizionare anche il sette per cento del periodo di vita di una persona. A una situazione già di per sé complessa, si è aggiunto il carico determinato dalla pandemia. Un aspetto emerso da numerosi studi scientifici e sintetizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: «Negli ultimi due anni ci sono stati cambiamenti sfavorevoli, nel consumo di cibo e nella regolarità con cui si è svolta un’attività fisica, che avranno effetti sulla popolazione per diversi anni».

Obesità: un rischio soprattutto per gli uomini

Dal rapporto, presentato durante il Congresso Europeo dedicato all’Obesità in corso a Maastricht, emerge un’istantanea senza precedenti. L’obesità è una piaga presente ormai quasi in tutte le famiglie: più o meno allargate. È un problema principalmente maschile, dal momento che in questo caso il tasso arriva rispettivamente al 63 (nella popolazione adulta) e al 29 per cento (in quella infantile). Eppure, nonostante sia così diffuso, è ancora poco percepito. «Fa impressione notare come, nonostante i Paesi del Vecchio Continente abbiano caratteristiche e abitudini in alcuni casi molto diverse, siano accomunati dall'emergenza dell’eccesso di peso - afferma Hans Henri Kluge, il direttore generale europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità -. L’obesità, ormai, non conosce confini. Per questo occorrono interventi complessi e articolati al fine di invertire questa traiettoria».

Le misure di contrasto per la prevenzione

Misure che sono indicate nel dossier. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli interventi politici devono prendere di mira i determinanti ambientali e commerciali della società, affrontare le disuguaglianze alimentari e puntare sulla sostenibilità. Inevitabile che, sul piano della prevenzione, l’approccio debba essere articolato e non individuale. L’obesità, d’altra parte, è una malattia complessa: nelle origini come nella sua cura. E questa complessità richiede un intervento su più livelli, che preveda interventi fiscali (tassazione delle bevande zuccherate e incentivi per il consumo di cibi sani), restrizioni alle vendite di alimenti insalubri (soprattutto nei confronti dei più piccoli), una serie di iniziative per migliorare la dieta e incentivare l’attività fisica in tutte le fasi della vita (dall'infanzia alla gravidanza, passando per l'allattamento e la terza età). Particolare attenzione va posta fin dai primi anni di vita dei bambini, oggi esposti come non mai a due fattori di rischio piuttosto subdoli: il marketing delle aziende alimentari e il crescente utilizzo di device tecnologici che di riflesso determinano un aumento della sedentarietà.

Da migliorare anche l'accesso alle cure

Una delle indicazioni rivolte agli Stati riguarda anche l'aspetto terapeutico. Nel momento in cui ci si rende conto di non essere riusciti a evitare l’insorgenza del sovrappeso e dell’obesità, occorre fare di più per curarle. Le opportunità ci sono: dal supporto nutrizionale alle terapie farmacologiche e chirurgiche. Condizione essenziale perché questi interventi si diffondano, però, è il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari di base. Ancora troppo deboli quando si parla di chili in eccesso.

