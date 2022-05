Olanda, i verdetti dell'ultima giornata di campionato

Sconfitta interna per 2-1 per il Feyenoord, avversario della Roma nella finale di Conference League, contro il Twente nell'ultima giornata del massimo campionato olandese. Il titolo era stato assegnato all'Ajax alla penultima giornata. A decidere il match in favore degli ospiti le reti di Limnios (27') e Smal (37'). Inutile per la formazione di Slot il gol messo a segno da Dessers (68').

Il Feyenoord ha chiuso il campionato al terzo posto, conquistando la qualificazione ai playoff di Europa League. Ajax ai gironi di Champions, PSV ai preliminari. Twente alle qualificazioni di Conference League, insieme alla vincente degli spareggi tra le squadre arrivate dal 5° all'8° posto. Retrocedono Willem II e Zwolle, allo spareggio Heracles.



I risultati della 34a e ultima giornata

Zwolle - PSV 1 - 2

AZ Alkmaar - Waalwijk 1 - 3

Groningen - Cambuur 2 - 3

Heracles - Sparta Rotterdam 1 - 3

Heerenveen - Go Ahead Eagles 3 - 1

Nijmegen - Sittard 0 - 1

Feyenoord - Twente 1 - 2

Vitesse - Ajax 2 - 2

Willem II - Utrecht 3 - 0

Classifica: Punti G V N P Gf Gs Dr

1. Ajax 83 34 26 5 3 98 19 79

2. PSV 81 34 26 3 5 86 42 44

3. Feyenoord 71 34 22 5 7 76 34 42

4. Twente 68 34 20 8 6 55 37 18

5. AZ Alkmaar 61 34 18 7 9 64 44 20

6. Vitesse 51 34 15 6 13 42 51 -9

7. Utrecht 47 34 12 11 11 51 46 5

8. Heerenveen 41 34 11 8 15 37 50 -13

9. Cambuur 39 34 11 6 17 53 70 -17

10. Waalwijk 38 34 9 11 14 40 51 -11

11. Nijmegen 38 34 10 8 16 38 52 -14

12. Groningen 36 34 9 9 16 41 55 -14

13. Go Ahead Eagles 36 34 10 6 18 37 51 -14

14. Sparta Rotterdam 35 34 8 11 15 30 48 -18

15. Sittard 35 34 10 5 19 36 67 -31

16. Heracles 34 34 9 7 18 33 49 -16

17. Willem II 33 34 9 6 19 32 57 -25

18. Zwolle 27 34 7 6 21 26 52 -26