Omicidio a Genova, donna uccisa dal fratello

La vittima si chiamava Alice Scagni, di 34 anni, sarebbe stata uccisa dal fratello Alberto, di 40. La donna stava portando a spasso il cane quando è stata avvicinata dal fratello con il quale ha cominciato a litigare per motivi ancora da chiarire. L'uomo, durante il diverbio, l'ha colpita ferendola mortalmente. I rapporti tra i due pare fossero tesi, quella della scorsa sera non sarebbe stata la prima lite tra fratello e sorella. Secondo le prime informazioni pare che Alberto Scagni fosse anche seguito per problemi psichici. Ad assistere alla scena il marito e alcuni cittadini che udendo le urla dei due si sono affacciati alle finestre di casa ed hanno chiamato i soccorsi. Alberto Scagni è stato fermato vicino al luogo dell'aggressione ed è stato portato in questura.