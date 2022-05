Omicidio Willy Monteiro: chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi

Willy Monteiro Duarte è stato picchiato "come un sacco da boxe". Con una "violenza becera e selvaggia".

Per la morte del giovanissimo aiuto cuoco, avvenuta la notte tra il 5 ed il 6 ottobre 2020, la Procura ha chiesto la condanna al massimo della pena, l'ergastolo, per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Sollecitata anche la condanna a 24 anni a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli.

"Stiamo per chiedere le pene, ma qualunque sia la pena, se ci sarà, è solo un aspetto. La pena anche più severa deve contenere anche una speranza, che riguarda loro stessi, un cambiamento, un rinnovamento, una redenzione e un pentimento autentico". Così il pm Giovanni Taglialatela anticipa la richiesta delle pene a conclusione della requisitoria. Ed è agli imputati che infine si rivolge con un appello: "Cambiate, pentitevi, non solo per la vittima, che lo reclama, ma per voi stessi e per chi ci sarà ad aspettare"