Il caldo che ci aspetta e l'allarme siccità. Le previsioni per il ponte del 2 giugno

Caldo ancora oltre la media, nonostante il maltempo dei giorni scorsi abbia portato un brusco calo delle temperature: i valori si sono abbassati in particolare a nord e sul medio versante adriatico, dove la colonnina di mercurio è scesa, portando refrigerio, di oltre 10 °C. Cosa accadrà?

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da una seconda ondata di caldo, ancora difficile stabilire se si supereranno dei record come è accaduto per il mese di maggio, ma di certo sarà intenso e di lunga durata, in particolare per le regioni del centro sud e le zone di pianura del Nord, la linea di confine tra bel tempo e cattivo tempo sarà l’arco alpino e le zone pedemontane limitrofe dove quotidianamente si formeranno temporali di forte intensità, localmente associati a grandine e vento, un po’ come accade ai tropici.

Al sud il miglioramento è già in atto e già oggi splende il sole quasi ovunque, così come su Sardegna litorale laziale e molisano, tutto merito dell’alta pressione che dal Nord Africa si estesa rapidamente verso nord raggiungendo parte della nostra penisola. Questo anticiclone di origine nord africana ancora non ha un nome in quanto non risulta ben definito a tutte le quote, ad ogni modo ciò vuol dire che non possa rafforzarsi e determinare una nuova ondata di caldo già in questi ultimi giorni di primavera.



L’anticiclone delle Azzorre, un tempo sinonimo di estate, che fine ha fatto? Ormai sentiamo parlare sempre più di anticicloni dai nomi fantasiosi.

L’anticiclone delle Azzorre resta lontano dall’area mediterranea e in particolare dall’Italia. Non riesce ad estendere la sua influenza sull’Europa mediterranea. Gli anticicloni, o alte pressioni che dir si voglia, nulla hanno a che vedere con la meteorologia classica e soprattutto con la tradizione climatologica dell’estate Mediterraneo.

È così che ora ci si diverte sul web, da una parte dare un nome ad un anticiclone è diventata una moda, un modo più facile per associare una figura nota della meteorologia come l’alta pressione ad eroine della Mitologia greca o altro ancora, dall’altra non abbiamo più un anticiclone con un nome ben definito come quello delle Azzorre.

Insomma, addio all’anticiclone delle Azzorre della nostra infanzia?

Oramai siamo abituati a questo tipo di clima e dovremmo accettare di aver perso il nostro caro amico anticiclone delle Azzorre, vecchio compagno dell’estate italiana dal clima gradevole, ventilato e dal caldo moderato durante i mesi centrali dell’estate.

Annibale, Caronte, Cleopatra: al di là dei nomi cosa sono esattamente?

Quando si parla di anticicloni dei nomi mitologici oramai abbiamo capito che si tratta della stessa figura di alta pressione che dal Nord Africa sempre più spesso guadagna terreno verso l’Italia. Lo possiamo chiamare anticiclone Sub-tropicale o anticiclone nord africano, le caratteristiche di questo tipo di figure sono sempre le stesse: temperature ben al di sopra della media del periodo, cieli offuscati dalla presenza di sabbia Sahariana portati dal vento che in alta quota soffia forte dei quadranti meridionali e talvolta riesce a raggiungere anche le nostre regioni settentrionali e che può essere causa in caso di pioggia di poltiglia gialla mescolata all’acqua, che dipinge le strade di giallo e ci costringe a lavare la macchina ogni volta che qualche goccia di pioggia riesce a raggiungere il suolo.

Con l’innalzamento delle temperature è allarme siccità nelle campagne italiane. A rischio sono le semine primaverili di riso, girasole, mais e soia, ma anche le coltivazioni di cereali e foraggi, gli ortaggi e la frutta. Questo l’allarme della Coldiretti. Le ultime piogge non sono sufficienti a tranquillizzare?

Le piogge dei giorni scorsi non hanno assolutamente colmato il deficit idrico presente sull’intero territorio del nostro paese. Veniamo da un inverno in cui la pioggia è stata davvero un miraggio, mentre si chiude oggi una primavera meteorologica in cui le precipitazioni sono state decisamente scarse. Soltanto due perturbazioni degno di questo nome hanno raggiunto il nostro paese: la prima ha raggiunto il nostro Paese il 31 marzo e la seconda poco dopo, l'8 aprile.

Torniamo alla nuova andata di caldo prevista per i prossimi giorni, cosa ci dobbiamo aspettare?

Oggi al Nord avremo nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti su Alpi e Prealpi centro occidentali, su Appennino settentrionale e sulle Alpi marittime, dove la mattinata sarà piuttosto tranquilla, ma nel pomeriggio non mancheranno acquazzoni in locale sconfinamento alle pianure limitrofe di Piemonte, Emilia e zone interne della Romagna.

Sole pieno al sud e sul medio versante tirrenico, locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne di Abruzzo e Molise, mentre sul nord delle Marche al confine con Umbria toscana e Romagna non si esclude la formazione di temporali pomeridiani in graduale attenuazione verso sera, quando inizierà la fase di bel tempo anche per tutte le regioni del centro Italia, complice sempre il promontorio di alta pressione di origine nord africano.

Mercoledì 1 giugno inizia ufficialmente l’estate meteorologica ed il cielo si presenterà sereno su tutte le regioni del centro sud con temperature in sensibile aumento e valori massimi già superiori ai 30° nelle zone interne di Lazio, Toscana, Sardegna e su tutto il nostro meridione.

I valori più alti ce li aspettiamo in Sicilia, già domani ultimo giorno della primavera meteorologica la Sicilia toccherà i 36° nelle zone interne del palermitano, trapanese, mentre a Palermo città si prevedono 34°, farà molto caldo anche in Puglia e le città di Foggia e Lecce saranno le più calde di questa regione con punte di 35 °C.

Mercoledì 1 giugno si inizierà a boccheggiare nella capitale dove la colonnina di mercurio raggiungerà i 34°, ma farà caldo anche in Sardegna, nell’entroterra cagliaritano andremo ben oltre 30°, valori analoghi a Sassari ed Alghero, mentre al Nord e in Toscana si raggiungeranno i 30°.



Uno sguardo anche al ponte che ci attende da giovedì 2 giugno?

In occasione della festività del 2 giugno le previsioni sono decisamente buone, l’anticiclone nord africano, così lo chiameremo da adesso in poi, determinerà bel tempo in tutta Italia a parte locali addensamenti su Alpi e Prealpi che durante il pomeriggio potranno dar luogo ad acquazzoni ed isolati temporali, più frequenti su Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Ottima scelta il ponte del 2 giugno per una vacanza al mare o in montagna, purché si tratti dell’Appennino dove il tempo sarà stabile e non avremo nemmeno i consueti temporali pomeridiani tipici della bella stagione.

Le temperature si manterranno su valori ben al di sopra della media del periodo ed una delle città più calde sarà proprio la capitale dove si toccheranno i 35 °C, farà caldo anche a Napoli a causa dei venti da sud e dell’elevato tasso di umidità presente nell’aria, la temperatura prevista sulla città partenopea giovedì 2 giugno è di 32°, come valore massimo ma la percepita sarà ben più alta.

Il caldo si intensificherà sulle nostre regioni del nord, supereremo la soglia dei 30° su gran parte della pianura padana e farà caldo anche lungo i litorali dell’alto Adriatico, complice lo scirocco.

Il cielo si presenterà sereno al mattino ovunque a parte locali addensamenti innocui sull’estremo settore nord-occidentale del Piemonte e sulla Valle d’Aosta, mentre nel pomeriggio attenzione ai temporali che si svilupperanno più di frequente venerdì 3 giugno sempre in prossimità dei rilievi alpini e come di consueto si ritireranno nelle ore serali spingendosi oltre soltanto sulle zone di confine di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige.

Le previsioni per il fine settimana sono ancora incerte ma con molta probabilità il gran caldo continuerà al centro sud dove il rischio è di andare oltre i 35° nelle zone interne della Sicilia, su Puglia, Calabria e Basilicata e localmente sfiorare i 40 gradi.