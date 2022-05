Operaio di 40 anni muore schiacciato da una putrella. Grave infortunio a Reggio Emilia

Ancora un morto sul lavoro. La vittima è un operaio straniero di circa 40 anni schiacciato da una putrella, un profilato di metallo a forma di T usato per le travi portanti su solai o ponti di ferro. L’incidente mortale è avvenuto in un'abitazione privata a Ollomont, vicino ad Aosta. Ancora da capire cosa sia successo. Sul posto un elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

È in gravi condizioni un operaio, di 41 anni, caduto in una buca mentre lavorava all'azienda Acciaiera di Rubiera a Reggio Emilia. I colleghi hanno immediatamente allertato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria Nuova in codice rosso, per gravi traumi riportati nell'incidente.