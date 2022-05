Pakistan: uccise due sorelle per "delitto d'onore", arrestati 6 familiari

La polizia pakistana ha arrestato 6 uomini, tutti appartenenti alla stessa famiglia, accusati dell'omicidio di due sorelle provenienti dallo stesso villaggio del distretto del Gujrat, nella provincia del Punjab, che avevano chiesto il divorzio dai loro mariti/cugini dopo matrimoni forzati. Le donne avevano acquisito la cittadinanza spagnola. Secondo la polizia pakistana Urooj Abbas, 21 anni, e Anisa Abbas, 23 anni, dopo essere state ritenute ‘colpevoli’ dai loro familiari di volersi risposare in Spagna, sono state brutalmente torturate e colpite a morte.

Un ufficiale della polizia ha affermato che le accuse di omicidio sono state mosse contro il fratello delle vittime, uno zio, entrambi i mariti ed entrambi i suoceri. Due sospetti sconosciuti e un altro parente accusato dell'omicidio sono ancora latitanti.

Le due donne sono state uccise a colpi d'arma da fuoco nella casa dello zio materno, Hanif detto Goga anch'egli arrestato, riporta l'Express Tribune, aggiungendo che Anisa e Urooj Abbas sono state strangolate e poi finite a colpi di arma da fuoco. Nuaman Hussain, portavoce della polizia locale, ha detto all'ANSA che entrambe le sorelle insieme alla madre erano tornate dalla Spagna lo scorso 19 maggio. Secondo lui, le giovani erano state fatte sposare con i loro cugini un anno fa e ora volevano divorziare per sposarsi di loro spontanea volontà in Europa.

La polizia ha spiegato che le due sorelle sarebbero state uccise per "onore", una pratica brutale in base alla quale una donna viene uccisa per aver disonorato la sua famiglia. Azra Bibi, madre delle vittime, ha affermato di essere stata tenuta lontana dalla scena del crimine. Tuttavia non ha presentato denuncia contro l'omicidio delle figlie.

L'omicidio delle due sorelle è avvenuto nello stesso distretto del Punjab dove l'italo-pachistana Sana Cheema, 26anni, è stata uccisa da suo padre e suo fratello nel 2019. Nata in Pakistan e vissuta a Brescia, Sana Cheema voleva sposare un italo-pachistano ma la sua famiglia si era opposta. Il padre, il fratello e lo zio di Sana sono stati arrestati in relazione al suo omicidio, ma in seguito un tribunale di Gujrat li ha assolti per mancanza di prove.

I matrimoni forzati sono comuni nelle aree rurali del Pakistan conservatore, dove i parenti non esitano a uccidere le donne che li rifiutano o ignorano le opinioni degli anziani della famiglia. I gruppi per i diritti umani affermano che circa 1.000 donne vengono uccise ogni anno nei cosiddetti delitti d'onore.