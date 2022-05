Palermo, nell'aula bunker la commemorazione delle stragi di Capaci e Via D'Amelio

Sono passati 30 anni dal maggio del 1992 quando a partire dal 23 maggio, con l’attentato di Capaci, e poi il 19 luglio con l’autobomba in Via D’Amelio, “Cosa Nostra” attaccò lo Stato attraverso l’eliminazione dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che istituirono il “maxi processo”, il più grande processo contro “Cosa Nostra”, uno spartiacque nella lotta alla mafia e durò dal 10 febbraio 1986 al 30 gennaio 1992, giorno della sentenza finale della Corte di Cassazione in cui le sentenze divennero definitive.

Nel pomeriggio alla presenza del Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, la cerimonia di commemorazione dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti delle scorte assassinati nelle stragi di Capaci, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani; e di via D'Amelio, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. L'evento, nel trentesimo anniversario delle stragi, è inserito nell'ambito della prima Conferenza internazionale dei procuratori generali dei 46 Paesi del Consiglio d'Europa (tra cui quella dell’Ucraina) e degli Stati osservatori (USA, Santa Sede, Canada) e dei Paesi del Mediterraneo (Algeria, Libia, Marocco e Tunisia).

In apertura il procuratore generale della corte di Cassazione Giovanni Salvi ha sottolineato che "Falcone e Borsellino furono colpiti duramente per i loro innovativi metodi di lotta alla mafia". E ha aggiunto: "In questi anni abbiamo cambiato rotta e sono stati raggiunti risultati straordinari grazie ai loro metodi. La verità però ancora incompleta. Le indagini proseguono per scoprire altri ebbero un ruolo nelle stragi".

"Le stragi del '92 sono state uno spartiacque nella nostra storia. La Repubblica reagì e mostrò il suo volto più nobile. Il sacrificio dei suoi servitori mobilitò cittadini e istituzioni. Le immagini delle lenzuola bianche esposte al vento divennero simbolo di una chiara volontà di cambiamento. L'Italia comprese che la lotta alla mafia non doveva essere una distaccata opera repressione ma un movimento culturale che coinvolgesse le giovani generazioni come diceva Paolo Borsellino". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia. "La profonda conoscenza del fenomeno mafioso - ha proseguito la ministra ricordando il lavoro di Francesca Morvillo, giudice dei minori - ci ha fatto capire l’ importanza della sensibilizzazione delle giovani generazioni". Cartabia ha poi detto: "Tra le ragioni per cui siamo debitori a Falcone c'è l' aver collocato la lotta contro il crimine organizzato a livello internazionale sia per strumenti di contrasto, che per la condivisione della consapevolezza della sua pericolosità".

Un riferimento al lavoro di cooperazione internazionale lo ha fatto anche il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese che lo ha definito un "tassello ulteriore volto a colpire le finalità finanziarie delle mafie". Il Ministro ha evidenziato che "Dopo le stragi del '92, sconfiggere definitivamente la mafia poteva sembrare un'utopia irrealizzabile. Ma gli eccidi di Palermo divennero il peggior investimento della mafia siciliana. Da quegli attentati sono nate le nuove norme antimafia. All'inaudita violenza si rispose con misure mai viste e, giorno dopo giorno, grazie al nuovo slancio delle coscienze e agli importanti provvedimenti adottati dal parlamento abbiamo ottenuto risultati straordinari

"La ricerca della completa verità non si è fermata e non si fermerà a dispetto del tempo che trascorre. Nei funesti giorni di 30 anni fa indussero a ritenere che fosse calato drappo scuro sulla speranza degli onesti, ma a dispetto di putride strategie criminali il sacrificio dei nostri eroi segnò l'inizio di un percorso che la magistratura ha portato avanti fino a d oggi. Abbiamo reagito alle stragi. Abbiamo provato a far camminare le loro idee sulle nostre gambe". Lo ha detto il procuratore generale di Palermo Lia Sava intervenendo nell'aula bunker. "Grazie ai nostri morti - ha aggiunto - abbiamo compreso l'importanza dello studio della carte, l'equilibrio, il rispetto delle regole del processo, la capacità di riconoscere inostri errori. Noi proseguiremo nel nostro impegno".