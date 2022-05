L'appello del Papa: "Sono affranto per la strage in Texas, fermiamo il traffico d'armi"

La strage nella scuola del Texas, in cui hanno trovato la morte 19 bambini, ha sconvolto il mondo. Papa Francesco ne ha parlato oggi all'udienza generale rivolgendo un appello al commercio indiscriminato di armi: "Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi! Impegniamoci tutti perché tragedie così non possano più accadere".

Come di consueto il Santo Padre è arrivato in Piazza San Pietro a bordo della "papamobile" scoperta. Appena superato l'arco delle Campane, prima di iniziare il suo giro tra i fedeli, Bergoglio ancora una volta ha fatto fermare la "jeep" per consentire ad alcuni bambini di salire a bordo, con magliette e cappellini di vari colori. Poi ha proseguito il suo percorso tra i vari settori della piazza per salutare e benedire da vicino i pellegrini giunti dall'Italia e da varie parti del mondo.

Il discorso sul sagrato di Bergoglio è però incentrato sulla nostra società che il pontefice ha considerato 'stanca': "Di fatto, con tutto il nostro progresso e il nostro benessere, siamo davvero diventati 'società della stanchezza'. Pensate un pò a questo, siamo una società della stanchezza. Dovevamo produrre benessere diffuso e tolleriamo un mercato scientificamente selettivo della salute. Dovevamo porre un limite invalicabile alla pace, e vediamo susseguirsi guerre sempre più spietate verso le persone inermi. La scienza progredisce, naturalmente, ed è un bene. Ma la sapienza della vita è tutt'altra cosa, e sembra in stallo", ha rimarcato.

Il concetto è spiegato attraverso la catechesi sulla vecchiaia, che prosegue con una riflessione sul tema "Qoelet: la notte incerta del senso e delle cose della vita". "Di fronte a una realtà che, in certi momenti, ci sembra ospitare tutti i contrari, riservando loro comunque lo stesso destino, che è quello di finire nel nulla, la via dell'indifferenza può apparire anche a noi l'unico rimedio ad una dolorosa disillusione".

"Sorgono in noi domande come queste: i nostri sforzi hanno forse cambiato il mondo? qualcuno è forse capace di far valere la differenza del giusto e dell'ingiusto? sembra che tutto questo è inutile: perchè fare tanti sforzi?", ha osservato il pontefice. “È una specie di intuizione negativa che può presentarsi in ogni stagione della vita, ma non c'è dubbio che la vecchiaia rende quasi inevitabile questo appuntamento col disincanto" sentimento che arriva in vecchiaia, ha sottolineato.

E dunque la resistenza della vecchiaia agli effetti demoralizzanti di questo disincanto è decisiva: se gli anziani, che hanno ormai visto di tutto, conservano intatta la loro passione per la giustizia, allora c'è speranza per l'amore, e anche per la fede. E per il mondo contemporaneo è diventato cruciale il passaggio attraverso questa crisi, crisi salutare, perchè una cultura che presume di misurare tutto e manipolare tutto finisce per produrre anche una demoralizzazione collettiva del senso, dell'amore, del bene".

Secondo Francesco, "questa demoralizzazione ci toglie la voglia di fare. Una presunta “verità”, che si limita a registrare il mondo, registra anche la sua indifferenza agli opposti e li consegna, senza redenzione, al flusso del tempo e al destino del niente". "In questa sua forma - ammantata di scientificità, ma anche molto insensibile e molto amorale - la moderna ricerca della verità è stata tentata di congedarsi totalmente dalla passione per la giustizia. Non crede più al suo destino, alla sua promessa, al suo riscatto", ha proseguito.

"Per la nostra cultura moderna, che alla conoscenza esatta delle cose vorrebbe consegnare praticamente tutto, l'apparizione di questa nuova ragione cinica - che somma conoscenza e irresponsabilità - è un contraccolpo durissimo. Infatti, la conoscenza che ci esonera dalla moralità sembra dapprima una fonte di libertà, di energia, ma ben presto si trasforma in una paralisi dell'anima", ha aggiunto.