Gli Stati generali sulla natalità a Roma. Papa: "Il calo delle nascite è emergenza sociale"

“C'è una periferia esistenziale in Occidente, poco vistosa, che non si nota immediatamente. E quella delle donne e degli uomini che hanno il desiderio di un figlio, ma non riescono a realizzarlo. Molti giovani faticano a concretizzare il loro sogno familiare. E allora si abbassa l'asticella del desiderio e ci si accontenta di surrogati mediocri, come gli affari, la macchina, i viaggi, la custodia gelosa del tempo libero...La bellezza di una famiglia ricca di figli rischia di diventare un'utopia, un sogno difficile da realizzare. Questa è una nuova povertà che mi spaventa, spiega Bergoglio.”

Poi si rivolge chiaramente alle istituzioni: “Non vedere il problema della denatalità - avverte - è un atteggiamento miope; è rinunciare a vedere lontano, a guardare avanti. E girarsi dall'altra parte, pensando che i problemi siano sempre troppo complessi e che non si possa fare nulla. E, in una parola, arrendersi.”

"Per questo mi piace il titolo del vostro evento: "Si può fare". Si può fare vuol dire non accettare passivamente che le cose non possano cambiare". Quindi il monito: "Auspico che a tutti i livelli - istituzionale, mediatico, culturale, economico e sociale - si favoriscano, migliorino e mettano in atto politiche concrete, volte a rilanciare la natalità e la famiglia. Penso a voi e mi piace vedere come il tema della natalità sia in grado di unire, non di dividere. Imprese, banche, associazioni, sindacati, sportivi, attori, scrittori, politici, tutti insieme per riflettere su come ricominciare a sperare nella vita. I dati, le previsioni, i numeri sono ormai noti a tutti: serve concretezza. E il momento di dare risposte reali alle famiglie e ai giovani: la speranza non può e non deve morire di attesa. Chiedo a Dio di benedire il vostro impegno. Vi sono vicino e faccio il tifo per voi, perché insieme si possa invertire la rotta di questo freddo inverno demografico".

Al Forum dedicato alla natalità sono arrivati anche i messaggi del Presidente della Repubblica Mattarella e del Sindaco di Roma Gualtieri.