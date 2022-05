Papa: "Inconcepibile uso e possesso delle armi nucleari"

Questa mattina Papa Francesco, prima dell'udienza generale in Piazza San Pietro, ha ricevuto in udienza il primo ministro del Giappone Fumio Kishida, accompagnato dal suo seguito. Durante l'udienza di papa Francesco con il premier giapponese Fumio Kishida "si è parlato di armi nucleari, e di come ne sia inconcepibile l'uso e il possesso". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Ne è scaturita la condanna di uso e possesso.

Il colloquio è durato 25 minuti, dalle 8:20 alle 8.45, seguito dallo scambio reciproco di doni. Kishida ha regalato al Pontefice un oggetto di porcellana. Il Pontefice ha donato alcuni suoi documenti e un opera in bronzo dedicata alla pace. Nel corso del colloquio, si è parlato anche delle armi nucleari, evidenziando quanto sia inconcepibile il loro uso e possesso.

All'udienza generale celebrata da Papa Francesco in piazza San Pietro stamattina, secondo la Gendarmeria Vaticana, erano presenti circa 12.000 fedeli. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana.

"Purtroppo non potrò passare tra di voi per la malattia del ginocchio, e per questo mi scuso per dovervi salutare da seduto. Ma è una cosa del momento, speriamo che passi presto e io possa venire da voi dopo le altre udienze. Grazie". Così Papa Francesco al termine dell'Udienza Generale. Ieri il Pontefice si è sottoposto - come lui stesso ha affermato in un colloquio con il Corriere della Sera - a una infiltrazione al ginocchio destro.