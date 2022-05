Partygate, la britannica Itv pubblica la prima foto: ecco il brindisi di Johnson durante il lockdown

La prima foto resa pubblica del premier britannico Boris Johnson, che brinda a un evento a Downing Street svoltosi durante il lockdown. Altre immagini sono emerse oggi, in vista della pubblicazione, che arriverà a giorni, del rapporto l'Alta funzionaria Sue Gray, che deve pubblicare a giorni la sua indagine indipendente sullo scandalo che ha travolto Johnson a dicembre del 2020.

L'immagine pubblicata da ITV News mostra il Primo Ministro con un bicchiere in mano, mentre brinda con altre otto persone. Si ritiene che si tratti di un addio al direttore delle comunicazioni, Lee Cain, avvenuto il 13 novembre 2020, per il quale Scotland Yard ha recentemente emesso multe.

In queste ore, in Gran Bretagna, è esplosa la polemica riguardo un presunto incontro “segreto” tra la Gray e Johnson a Downing Street. Il n.10 ha fatto sapere che si è trattato di un confronto richiesto dalla stessa Gray e il meeting ha riguardato "i tempi e il processo di pubblicazione" del documento. Il recente incontro, inoltre, non ha compromesso la natura indipendente dell'indagine di Gray, contando che la funzionaria e il primo ministro, come rientra nella prassi, si erano già incontrati prima che il rapporto provvisorio fosse pubblicato a gennaio.