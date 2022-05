Paura a Milano: 26enne spinta sui binari da una sconosciuta mentre arriva il treno

Stava aspettando la metro nella stazione Rogoredo, a Milano, quando è stata spinta senza apparenti motivi da una donna mai vista prima.

Ha rischiato di finire così sotto il treno in arrivo una giovane di 26 anni, che però è riuscita a mantenere l’equilibrio e non è caduta.

È successo ieri sera alle 23: la donna che l’ha spinta, 29 anni, poi ha cercato di allontanarsi. Il suo tentativo di fuga è stato fermato dalla polizia. È prima salita sul convoglio giunto in stazione, che viaggiava in direzione Comasina.

I passanti hanno però avvisato gli agenti che sono riusciti a rintracciarla e bloccarla alla discesa nella fermata Duomo. Dopo esser stata riconosciuta è stata arrestata.

Ha così passato la notte all’ospedale Fatebenefratelli, ma i medici l’hanno ritenuta non bisognosa di ospedalizzazione. Per lei, che avrebbe già alcuni precedenti penali, il pm di turno ha deciso per il carcere, dove attende le decisioni dell’autorità giudiziaria.

Non si conoscono al momento i motivi che l'hanno spinta a compiere un gesto del genere.

L’accusa nei suoi confronti è pesante: tentato omicidio. Ipotesi di reato che potrebbe essere derubricato nella fase degli ulteriori accertamenti. In questa fase successiva si dovranno probabilmente acquisire eventuali elementi sanitari, e sulla sua salute psicologica.

Tanta la paura per la giovane che non ha avuto bisogno di cure mediche e ha dichiarato di non aver mai visto quella donna prima di ieri sera.