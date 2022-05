Pechino replica a Biden: "La Cina è pronta a difendere i suoi interessi nazionali su Taiwan"

“La questione di Taiwan è una questione puramente interna alla Cina e non c'è spazio per compromessi o concessioni”. Pechino ha replicato duramente alle dichiarazioni rese dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in visita in Asia, nella conferenza stampa congiunta con il premier nipponico Fumio Kishida.

Biden ha detto ancora una volta che gli Usa avrebbero difeso militarmente Taiwan in caso di invasione e che Pechino “scherza con il fuoco” ogni volta che fa volare i suoi jet nello spazio aereo dell'isola aggiungendo che se la Cina prendesse l'isola con la forza, “sarebbe un’azione simile a ciò che è accaduto in Ucraina”.

Immediata la replica del governo cinese: “La Cina è pronta a difendere i suoi interessi nazionali su Taiwan”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. “Nessuno dovrebbe sottovalutare la decisa determinazione, la ferma volontà e la forte capacità del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale”, ha dichiarato nel briefing quotidiano, avvertendo che “Non puoi resistere a 1,4 miliardi di cinesi”.

La questione di Taiwan "riguarda esclusivamente gli affari interni della Cina e pertanto non può essere ammessa alcuna interferenza da parte di forze esterne", ha continuato il portavoce, aggiungendo che Pechino intraprenderà "un'azione decisa per salvaguardare la sua sovranità e gli interessi di sicurezza perché sulle questioni che toccano gli interessi vitali della sovranità e dell'integrità territoriale, la Cina non ha margini per compromessi o concessioni".