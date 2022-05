Per l'Onu in Ucraina ci potrebbero essere migliaia di civili morti in più rispetto ai dati ufficiali

L'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani conferma la morte di 3.459 civili e il ferimento di 3.713 a causa della guerra in Ucraina dallo scorso 24 febbraio. Tra le oltre 3.400 vittime, ci sono almeno 238 bambini.

Ma secondo il capo della missione di monitoraggio sui diritti umani dell'Onu Matilda Bogner le cifre sarebbero molto più alte: "Abbiamo lavorato su stime, ma tutto quello che posso dire per ora è che sono migliaia in più dei numeri che vi abbiamo attualmente dato", ha detto la funzionaria Onu in un briefing a Ginevra, citata dalla Bbc.