Peste suina: altri 3 cinghiali infetti a Roma. In arrivo ordinanza che rimodula 'zona rossa'

Continua l’allarme peste suina a Roma dove si registrano tre nuovi casi di positività nei cinghiali, di cui uno a ridosso del confine nord della zona infetta. In seguito alla conferma dei nuovi contagi, questo pomeriggio è in programma una riunione in prefettura per varare ulteriori misure per contenere la diffusione della malattia e anche il proliferare dei cinghiali che spesso hanno fatto le loro apparizioni nelle aree urbane. Attesa anche una nuova ordinanza del commissario straordinario che dovrebbe rimodulare i confini della zona infetta e contenere indicazioni sull'abbattimento selettivo dei cinghiali all’interno dell’area.

L'assessore all'Ambiente e Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, rispondendo durante il question time in Assemblea capitolina a un'interrogazione del consigliere della Lega Fabrizio Santori, ha reso noto che una serie di strade nei Municipi XIII, XIV e XV sono sotto stretta osservazione da parte di Ama per favorire l'applicazione delle misure di contenimento degli ungulati da parte di Roma Capitale.

Alfonsi ha poi ricordato che "sono state effettuate e sono in corso sanificazioni dei cassonetti e si è deciso di intensificare i turni di raccolta: dove possibile, Ama provvederà a sostituire i cassonetti da 1.200 litri con quelli da 2.400 per evitare che i cinghiali li rovescino.

Intanto sui social impazzano le foto degli ungulati fotografati nei quartieri di Roma Nord nelle aree verdi o accanto ai punti di raccolta dei rifiuti.