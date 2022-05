Un poliziotto spara alle spalle a un ragazzino di 12 anni, disarmato e in fuga

Sparare a un ragazzino di 12 anni disarmato e di spalle: è il tragico epilogo di un fatto di cronaca successo a Philadelphia, negli Stati Uniti, dove un poliziotto, Esaul Mendoza, è stato accusato di omicidio per aver sparato alla schiena a Thomas Sideri dopo che questi aveva aperto il fuoco contro la sua auto (non contrassegnata) e poi era fuggito. Domenica 1 maggio Mendoza è stato arrestato per la morte del 12enne e subito licenziato. I fatti risalgono all’inizio di marzo.

L'accusa per l'uomo è “omicidio di primo grado”, ha reso noto il procuratore distrettuale di Philadelphia Larry Krasner, che durante una conferenza stampa ha riferito le circostanze che hanno portato alla morte del ragazzo.

Mendoza, in abiti civili al momento della sparatoria, stava svolgendo un'operazione di sorveglianza con altri tre agenti in un'auto a Philadelphia, come altre città americane in balia di un'ondata crescente di criminalità. Vedendo Sideri e un altro giovane di 17 anni, la polizia ha deciso di ispezionare l’isolato. I poliziotti hanno puntato i fari sui due ragazzi e il dodicenne ha aperto il fuoco sulla loro auto, secondo la ricostruzione del giudice. A quel punto Mendoza ha risposto sparando tre volte contro il ragazzo che stava scappando. Non, quindi, in un contesto di legittima difesa. Anche un altro agente ha aperto il fuoco. L’altro giovane che era con Sideri è riuscito a fuggire.

Secondo il procuratore Krasner, che ha visionato alcuni video ripresi dalle telecamere di sicurezza e li ha definiti “molto difficili da guardare”, l'adolescente aveva già fatto cadere la sua pistola quando è stato ucciso. “Quando l'agente ha sparato il terzo e fatale colpo, sapeva che Thomas non aveva più una pistola e non poteva fargli del male. Ma ha comunque colpito alla schiena uccidendolo”, ha detto Krasner.

Un rappresentante di un sindacato di polizia, citato dal New York Times, ha detto che Mendoza, “come ogni altro cittadino, ha diritto a un giusto processo”, aggiungendo che “siamo fiduciosi che il nostro sistema giudiziario proteggerà il diritto costituzionale di questo ufficiale a un giusto processo”.