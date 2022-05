Piano di pace, Mosca "sta valutando". Kiev ribatte: "Senza sovranità e integrità è insostenibile"

Mosca "sta valutando" il piano di pace proposto dall'Italia per trovare un accordo sull'Ucraina. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, citato dalla Tass. "Lo abbiamo ricevuto di recente, lo stiamo valutando", ha detto il vice ministro degli Esteri, rispondendo alla stampa sul piano messo a punto da Roma per una risoluzione pacifica del conflitto.

Il vice ministro ha aggiunto che Mosca presenterà la propria posizione dopo aver completato la propria valutazione. La Russia è pronta a tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina non appena Kiev mostrerà una posizione costruttiva e darà una risposta alle proposte di Mosca, ha aggiunto il viceministro: 'Questa non è una nostra iniziativa per congelare i colloqui, metterli in pausa. Siamo pronti a tornare ai colloqui non appena l'Ucraina mostrerà una posizione costruttiva, e fornirà almeno una reazione alle proposte da noi presentate', ha affermato.

Kiev però frena: "Qualsiasi piano di pace che non preveda la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina non è un piano sostenibile", ha detto oggi la viceministra degli Esteri Ucraina, Emine Dzhaparova, durante una conferenza in corso alla fondazione Luigi Einaudi, rispondendo ad una domanda sul piano di pace presentato dall'Italia.

"So che si è discusso" del piano italiano per la pace in Ucraina, ha detto la viceministra, senza entrare nei dettagli. "Accogliamo con favore qualsiasi iniziativa che possa portare la pace", ha aggiunto sottolineando però che "l'integrità territoriale e la sovranità non possono essere negoziate". E poi, parlando più in generale, ha affermato: "Qualsiasi piano che possa prevedere confini diversi (da quelli attuali), qualsiasi piano di pace che non preveda la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina non è un piano sostenibile".

La scorsa settimana il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha spiegato che il piano è stato "messo a punto dal corpo diplomatico italiano in stretto coordinamento con Palazzo Chigi", ed è stato "condiviso con gli sherpa del G7". Quindi lo stesso ministro ne ha parlato con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante la sua visita, la scorsa settimana, a New York. Il ministro ha tenuto a precisare che "cuore del progetto è il gruppo internazionale di facilitazione: Nazioni Unite, Unione europea e Osce, il gruppo di lavoro principale che può mano a mano coinvolgerne altri".

"L'obiettivo è lavorare passo dopo passo - ha spiegato Di Maio - fare in modo che questo gruppo parta dal lavoro sulle tregue localizzate, le evacuazioni di civili, i corridoi umanitari sicuri per poi salire di livello con un cessate il fuoco generale e una pace duratura con un accordo di pace".