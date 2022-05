Piazza Affari accelera nel finale. Wall Street cambia verso e sale

Rimbalzo per le borse europee dopo il calo di ieri. A Milano l'indice Ftse Mib è salito dell'1,61%, con un finale in crescendo. Ha fatto meglio delle altre borse del continente, grazie alla salita dei titoli industriali e dell'energia. A Londra chiusura in lieve rialzo, +0,22%, Francoforte +0,72%, Parigi +0,79%.

I maggiori rialzi oggi sono stati per Saipem (+5,12%), seguita da Tenaris e Leonardo. Cnh Industrial +3,39% dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. Al contrario i cali maggiori sono stati per Amplifon, -1,36% dopo la pubblicazione dei conti, Recordati (-2,43%) e Moncler (-2,10%).

Ad aiutare le borse è stato il cambio di verso negli Stati Uniti. Wall Street aveva aperto in discesa, ora gli indici sono tutti positivi (Dow Jones +0,50%, Nasdaq +0,27%). Molto è legato alle attese per la decisione di domani della Fed sul rialzo dei tassi di interesse per contrastare l'inflazione.

I mercati sembrano aspettarsi un intervento deciso. Per questo oggi il rendimento dei bond decennali statunitensi hanno toccato il 3%, massimo dal 2018, per poi scendere al 2,92%. Questa discesa è coincisa con il rialzo delle borse.

Tensioni che riverberano anche In Europa il Bund tedesco, fino a pochi mesi negativo, ha toccato l'1%, massimo dal 2015, per poi chiudere allo 0,96%; il Btp italiano è al 2,86%, con lo spread a quota 190 punti base .

Queste aspettative stanno rafforzando anche il dollaro rispetto all'euro. Un euro vale 1,0537 dollari, il calo da inizio anno è del 7%.

Materie prime: in attesa delle decisioni sul sesto pacchetto di sanzioni europee oggi per il gas una giornata altalenante: aveva toccato i 103 euro al megawattora, ora è tornato a 99, due in più di ieri. Lieve calo per il petrolio Brent, -1,2%, a quota 106,3 dollari al barile.