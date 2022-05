Piazza Affari chiude in rialzo, Tim corre dopo l'accordo sulla rete unica

Le borse hanno chiuso in positivo, con lieve miglioramento in un pomeriggio caratterizzato dalla chiusura per festività della borsa di New York. A Milano +0,70% per l'indice Ftse Mib, in linea con Francoforte e Parigi.

Una spinta è invece arrivata dall'Asia, soprattutto da Tokyo e di Hong Kong, salite entrambe del 2%, dopo l'annuncio che da mercoledì primo giugno ci sarà un allentamento delle restrizioni per Covid a cui sono sottoposte le imprese che operano nell'area di Shanghai. Questo ha favorito a Piazza Affari i titoli del settore lusso: Moncler +4,64%, Salvatore Ferragamo +3,01%, Tod's +2,14%.

Ma a Piazza Affari è stata in evidenza soprattutto Tim, +3,14%, dopo la firma di un memorandum di intesa, ancora, non vincolante, tra la stessa Tim, Cassa depositi e prestiti, Open Fiber e i fondi KKR e Macquarie, per la nascita di una società unica per la banda larga.

Sul fronte energia, nel giorno delle negoziazioni sul sesto pacchetto di sanzioni europee alla Russia, il prezzo del gas è stato in calo fino alle 16, poi ha avuto una salita quando la compagnia olandese Gasterra ha riferito che Gazprom ha deciso lo stop alle forniture di gas per rifiuto della società di pagare in rubli. Il prezzo alle 17.30 è di poco meno di 88 euro al megawattora.

Il petrolio Brent è scambiato a 116,8 dollari al barile, lontano dal picco di venerdì di 119 dollari ma in salita dell'1% rispetto alle quotazioni del fine settimana.