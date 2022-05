Eurovision Pink power, Laura Pausini in rosa Valentino

La Pausini aveva già scelto abiti Valentino sia per gli Oscar 2021, sia per il Festival di Sanremo.

Rosa Valentino per Laura Pausini che, per la prima semifinale dell’Eurovision 2022, ha scelto tre abiti lunghi di modelli differenti, ma sempre dello stesso colore , nelle sue diverse sfumature.

Il direttore creativo Nick Cerioni aveva dichiarato alla rivista Vogue che per la Pausini ha pensato di creare un’identità unica in Pink PP perché lavorare con un solo colore consente una neutralizzazione dello sguardo e una concentrazione sui dettagli tecnici del capo: “Sono abiti che celebrano lo studio della couture. Inoltre mi piaceva l’idea sacra e profana, un omaggio al Rinascimento e allo spirito edonistico di Laura”. Lo stilista, che ha curato anche il look dei Maneskin sia a Sanremo sia all’Eurovision 2021, ha anche specificato: “Per il debutto di Laura su un palco così importante, abbiamo pensato di iniziare questa avventura con dei look di una collezione forte ed elegante come quella di Valentino e l’ormai iconico PP Pink”.

“Sono tre capi meravigliosi disegnati per me. Ne sono lusingata”, il commento di Laura.