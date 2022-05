Playoff B, il Benevento batte l'Ascoli 1-0 e arriva in semifinale con il Pisa

In un match valido per il turno preliminare (gara secca) dei play-off di Serie B, il Benevento ha espugnato il 'Del Duca' battendo i padroni di casa dell'Ascoli per 1-0.

Decisiva la rete di Lapadula al 38'. Nel lungo recupero finale espulso Dionisi tra i marchigiani. La squadra allenata da

Caserta affronterà in semifinale il Pisa, con gare di andata e ritorno, in programma il 17 e il 21 maggio.

Domani si giocherà l'altro turno preliminare tra Brescia e Perugia. La vincente se la vedrà in semifinale con il Monza.