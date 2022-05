E' il Monza la seconda finalista nei playoff per la promozione in A. Nel ritorno della semifinale al Brianteo i brianzoli hanno battuto il Brescia 2-1. Le rondinelle sono andate in vantaggio al 7' con il francese Tramoni, ma al 70' i padroni di casa hanno pareggiato con Mancuso, per firmare il gol della vittoria al 94' con D'Alessandro. Il Monza aveva vinto il match di andata al Rigamonti 1-0.

Giovedì 26 maggio l'andata della finale Monza-Pisa, il ritorno domenica 29 a campo invertito.