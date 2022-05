Playoff B, un Monza corsaro vince 2-1 la semifinale di andata a Brescia

Davanti a Silvio Berlusconi con Adriano Galliani e a Sandro Tonali, il Monza di Giovanni Stroppa vince in rimonta nell'andata della semifinale play-off di serie B: 2-1 il punteggio finale al Rigamonti davanti a quasi 14 mila persone.

Decide una doppietta di Gytkjær che ribalta il Brescia andato in vantaggio all'avvio. Ottimo inizio per la squadra di Corini che passa al 7' con Moreo. L'attaccante sfrutta un rimpallo a favore calciando forte di mancino sotto la trasversa. Nel giro di 3' Corini perde per infortunio Huard e Sabelli: l'allenatore bresciano inserisce Pajac e Bertagnoli. Dopo aver sofferto l'aggressività e il pressing del Brescia, la squadra di Stroppa trova il pareggio sul finire di primo tempo. Ciurria, sfruttando il posizionamento sbagliato di Mangraviti in uscita dal fuorigioco, serve infatti un assist perfetto per Gytkjær che facile mette in rete l'1-1.

Nella ripresa il ritmo cala ancora ed il Monza ne approfitta. Gytkjær ribalta il Brescia grazie ad un rigore procurato da Ciurria e perfettamente calciato dall'attaccante per il 2-1. Al triplice fischio sorriso per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, mastica amaro Massimo Cellino. Domenica alle 21 la gara di ritorno in Brianza.

Il tabellino

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 5.5; Sabelli 6 (29'pt Bertagnoli 5.5), Mangraviti 5.5, Adorni 6, Huard 6 (24'pt Pajac 5.5); Leris 6.5, Van de Looi 6 (18'st Proia 5), Bisoli 6.5; Tramoni 5 (1'st Jagiello 5.5); Palacio 6.5 (18'st Bianchi 6), Moreo 6.5. In panchina: Perilli, Andrenacci, Bajic, Ayè, Behrami, Papetti. Allenatore: Corini 6

MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio 7; Pirola 5.5 (26'st Molina 6), Carlos Augusto 6, Paletta 6 (32'st Marrone 5.5), Donati 5.5; Barberis 6.5, D'Alessandro 6.5, Machin 5.5; Ciurria 6.5 (26'st Colpani 6); Mota Carvalho 5.5 (32'st Mancuso 6), Gytkjær 7. In panchina: Lamanna, Rubbi, Mazzitelli, Pereira, Bettella, Anton, Brescianini, Vignato. Allenatore: Stroppa 6.5

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6

RETI: 7'pt Moreo, 44'pt e 10'st (rig) Gytkjær.

NOTE: spettatori 13.600. Ammoniti Van de Looi, Machin, Marrone, Barberis. Angoli 5-4. Recupero: 5'; 4'.