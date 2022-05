Playout B, il Cosenza batte il Vicenza 2-0 e si salva. Veneti retrocessi in C

Il Cosenza ribalta lo 0-1 dell'andata e supera il Vicenza per 2-0 nella finale di ritorno dei playout, conquistando così la salvezza e mandando in serie C i veneti.

Il primo squillo è degli ospiti e arriva al 9', quando Ranocchia scaglia un bel mancino dal limite sul quale è però attento Matosevic a deviare in tuffo. Al 27' la difesa di casa se la cava sbrogliando una doppia mischia ravvicinata. I calabresi escono dal guscio nel finale, ma senza riuscire a creare grandi grattacapi alla retroguardia rivale. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

Al fischio d'inizio della ripresa, i biancorossi si fanno subito sorprendere quando Liotti fugge sulla sinistra crossando per la testa nel neo entrato Zilli, con Contini che respinge corto lasciando la palla a Larrivey che non perdona. È l'1-0 per i calabresi, che in questo momento sarebbero salvi. Al 10' è Caso a seminare il panico tra i difensori veneti quando dribbla tutti e va al tiro con il mancino ma Contini chiude il suo palo in tuffo deviando in corner.

Al 20' Brosco combina la frittata colpendo ingenuamente il pallone con la mano e regalando di fatto il rigore agli uomini di Bisoli. Dal dischetto si presenta Larrivey, che spiazza Contini firmando doppietta e 2-0. È il colpo di grazia per la banda di Baldini, che non riuscirà più a reagire. Al triplice fischio di Massa, scatta la festa in campo e sugli spalti del San Vito-Marulla per un Cosenza che si garantisce così un altro anno nella serie cadetta.

Il Vicenza raggiunge Alessandria, Crotone e Pordenone in serie C.