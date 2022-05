Positive le borse europee, Bce verso rialzo a luglio

Le borse europee reagiscono bene all'apertura della Bce a un possibile rialzo dei tassi a luglio. "Il processo di normalizzazione sarà graduale", ha rassicurato la numero uno Lagarde, ma "è giusto che la politica monetaria torni a un assetto più normale".



Milano guadagna l'1,86% in linea con Parigi, mentre Francoforte e Londra segnano rialzi di un punto circa.



A Milano vanno molto bene i titoli bancari: svetta Unicredit (+8,6%) dopo l'annuncio del programma di buy back (acquisto di azioni proprie) da 1,6 miliardi.

Lo spread scende di nuovo a 194 punti base e cala sotto il 3% il rendimento del nostro decennale (2,92%).

Intanto torna positivo il tasso dei bot a un anno. E' la prima volta da giugno del 2020. Nell'asta odierna il rendimento del titolo a 12 mesi è salito a 0,121% da -0,105% del collocamento di aprile.



Il prezzo del gas ad Amsterdam si aggira intorno ai 94 euro per Megawatt/ora, dunque in calo rispetto a ieri, dopo una breve fiammata questa mattina che lo aveva portato a 103 euro. La ragione: la chiusura di un punto di passaggio ucraino da cui passa un terzo del metano russo diretto in Europa.